Росія намагається посварити Україну та Польщу, - Сікорський





Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє



Російський слід в історичних суперечках



За словами польського міністра, мільйони російських інтернет-тролів намагаються розпалити польсько-українські емоції, а кремлівські чиновники, зокрема заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв та директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова, відверто заохочують до таких суперечок.



"Я пропоную нам розглянути це питання, бо з 17 століття суперечки, злочини та польсько-українські бої завжди служили нашому ворогу", - наголосив Сікорський.



Він додав, що націоналісти з обох сторін намагаються конкурувати один з одним задля короткострокового підвищення рейтингів. Однак це лише підриває спільний стратегічний інтерес, який полягає в протистоянні російському імперіалізму.



Потреба в євроінтеграції та примиренні



Сікорський підкреслив, що Україні більше потрібна Польща як під час війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу. Києву доведеться адаптуватися до європейських стандартів, як це свого часу робила Варшава.



Глава МЗС Польщі також згадав про роковини Волинської трагедії та різанини в Єдвабному, зазначивши, що кожна нація має перевірити свою совість, адже це є мірою зрілості та готовності до участі в європейській родині.



"Ювілеї повинні служити не для підвищення рівня підтримки, а радше для сприяння примиренню та гарантії того, що мы більше не вбиватимемо одне одного в майбутньому", - підсумував міністр.



Конфлікт у відносинах Києва та Варшави



Нагадаємо, останнім часом між Україною та Польщею виникла напруженість через історичні питання. Раніше стало відомо, що Польща виставила Україні умову під час закулісних переговорів щодо УПА.



Варшава очікує, що українська сторона знайде спосіб змінити указ президента України Володимира Зеленського, який присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".



Водночас польська сторона активно фіксує підривну діяльність Кремля, спрямовану проти європейських країн. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський попереджав, що Росія готує нові провокації та диверсії проти європейських держав.



Тоді він наголосив, що союзники намагаються зіграти на випередження та публічно розголошують плани Кремля, аби стримати Москву від подальших агресивних дій у Європі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські спецслужби та інтернет-тролі активно намагаються спровокувати конфлікти та підігріти емоції навколо історичних трагедій у відносинах між Україною та Польщею.Про це заявив міністр закордонних справ Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.За словами польського міністра, мільйони російських інтернет-тролів намагаються розпалити польсько-українські емоції, а кремлівські чиновники, зокрема заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв та директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова, відверто заохочують до таких суперечок."Я пропоную нам розглянути це питання, бо з 17 століття суперечки, злочини та польсько-українські бої завжди служили нашому ворогу", - наголосив Сікорський.Він додав, що націоналісти з обох сторін намагаються конкурувати один з одним задля короткострокового підвищення рейтингів. Однак це лише підриває спільний стратегічний інтерес, який полягає в протистоянні російському імперіалізму.Сікорський підкреслив, що Україні більше потрібна Польща як під час війни з Росією, так і в процесі вступу до Європейського Союзу. Києву доведеться адаптуватися до європейських стандартів, як це свого часу робила Варшава.Глава МЗС Польщі також згадав про роковини Волинської трагедії та різанини в Єдвабному, зазначивши, що кожна нація має перевірити свою совість, адже це є мірою зрілості та готовності до участі в європейській родині."Ювілеї повинні служити не для підвищення рівня підтримки, а радше для сприяння примиренню та гарантії того, що мы більше не вбиватимемо одне одного в майбутньому", - підсумував міністр.Нагадаємо, останнім часом між Україною та Польщею виникла напруженість через історичні питання. Раніше стало відомо, що Польща виставила Україні умову під час закулісних переговорів щодо УПА.Варшава очікує, що українська сторона знайде спосіб змінити указ президента України Володимира Зеленського, який присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".Водночас польська сторона активно фіксує підривну діяльність Кремля, спрямовану проти європейських країн. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський попереджав, що Росія готує нові провокації та диверсії проти європейських держав.Тоді він наголосив, що союзники намагаються зіграти на випередження та публічно розголошують плани Кремля, аби стримати Москву від подальших агресивних дій у Європі.

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