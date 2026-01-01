Обірвані війною життя: у Луцьку попрощалися з трьома Героями
Сьогодні, 19:04
У Луцьку відбулося прощання з Героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 10 липня, у Луцьку відбулося прощання з трьома українськими захисниками — Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.
Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Обірвані життя, зламані долі, втрачені надії.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 10 липня, у Луцьку відбулося прощання з трьома українськими захисниками — Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.
Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.
Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.
Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.
Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Обірвані життя, зламані долі, втрачені надії.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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