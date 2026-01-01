Обірвані війною життя: у Луцьку попрощалися з трьома Героями

У Луцьку відбулося прощання з ГероямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 10 липня, у Луцьку відбулося прощання з трьома українськими захисниками — Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту України.Садовський Євгеній Юрійович (28.10.1982 року народження) загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Рівне Пологівського району Запорізької області.Чернюк Олег Валерійович (16.02.2001 року народження) загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області.Смалюх Олександр Вікторович (13.03.1992 року народження) загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту України та її незалежності.Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Обірвані життя, зламані долі, втрачені надії.