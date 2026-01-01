Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 11 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 11 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 11 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 11 липня

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Законопроект про "пекельні санкції" США проти Росії погодили з Білим домом, - сенатор
Сьогодні, 21:16
У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 11 липня
Сьогодні, 20:00
Обірвані війною життя: у Луцьку попрощалися з трьома Героями
Сьогодні, 19:04
Росія намагається посварити Україну та Польщу, - Сікорський
Сьогодні, 18:15
Медіа
відео
1/8