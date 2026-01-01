Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 11 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 11 липня



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 11 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°, в Луцьку вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію