У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО

У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО
У селі Гайове Луцького району ввечері 9 липня зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця Миколу Касюрака.

У рідному селі захисника чекали рідні, друзі, односельчани та жителі Ківерцівської громади з українськими прапорами, короваєм та квітами. Про це розповів староста Озерського старостинського округу Юрій Беденюк, - пише Суспільне.

Миколі Касюраку — 57 років. Під час виконання бойових завдань потрапив у російський полон, розповів староста. У неволі волинянин був з січня 2025 року до 5 червня 2026 року, коли відбувся 75-й обмін військовополоненими між Україною та РФ.
У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО

Зі слів старости, спочатку військовий мав статус зниклого безвісти, однак згодом підтвердили, що він у полоні. Після звільнення з полону він проходив реабілітацію в одному з регіонів України.

На волинянина Миколу Касюрака чекали рідний брат і двоє сестер. Також захисника зустріли побратими з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО

Після повернення додому захисник Микола Касюрак продовжить реабілітаційний процес і відновлення.

Що відомо про обмін полоненими 5 червня 2026 року
5 червня у результаті перемовного процесу Україна повернула додому 185 українських військовослужбовців та одного цивільного українця, якого утримували в Росії з 2022 року.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з полону звільнили українців, котрі воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.

Це — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них — під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до Азовсталі. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених військових є два офіцери.

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Теги: Волинь, полон, війна, Гайове, Ківерці
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