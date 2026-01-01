У рідному селі на Волині зустріли 57-річного воїна, якого визволили з полону. ФОТО

Миколу Касюрака.



У рідному селі захисника чекали рідні, друзі, односельчани та жителі Ківерцівської громади з українськими прапорами, короваєм та квітами. Про це розповів староста Озерського старостинського округу Юрій Беденюк, - пише

Миколі Касюраку — 57 років. Під час виконання бойових завдань потрапив у російський полон, розповів староста. У неволі волинянин був з січня 2025 року до 5 червня 2026 року, коли відбувся 75-й обмін військовополоненими між Україною та РФ.



Зі слів старости, спочатку військовий мав статус зниклого безвісти, однак згодом підтвердили, що він у полоні. Після звільнення з полону він проходив реабілітацію в одному з регіонів України.



На волинянина Миколу Касюрака чекали рідний брат і двоє сестер. Також захисника зустріли побратими з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.



Після повернення додому захисник Микола Касюрак продовжить реабілітаційний процес і відновлення.



Що відомо про обмін полоненими 5 червня 2026 року

5 червня у результаті перемовного процесу Україна повернула додому 185 українських військовослужбовців та одного цивільного українця, якого утримували в Росії з 2022 року.



За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з полону звільнили українців, котрі воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.



Це — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.



Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них — під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до Азовсталі. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених військових є два офіцери.

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Миколі Касюраку — 57 років. Під час виконання бойових завдань потрапив у російський полон, розповів староста. У неволі волинянин був з січня 2025 року до 5 червня 2026 року, коли відбувся 75-й обмін військовополоненими між Україною та РФ.Зі слів старости, спочатку військовий мав статус зниклого безвісти, однак згодом підтвердили, що він у полоні. Після звільнення з полону він проходив реабілітацію в одному з регіонів України.На волинянина Миколу Касюрака чекали рідний брат і двоє сестер. Також захисника зустріли побратими з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.Після повернення додому захисник Микола Касюрак продовжить реабілітаційний процес і відновлення.5 червня у результаті перемовного процесу Україна повернула додому 185 українських військовослужбовців та одного цивільного українця, якого утримували в Росії з 2022 року.За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з полону звільнили українців, котрі воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.Це — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них — під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до Азовсталі. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених військових є два офіцери.

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