Законопроект про "пекельні санкції" США проти Росії погодили з Білим домом, - сенатор

Трампа. Очікується, що його ухвалить Конгрес.



Про це на брифінгу у Києві заявив автор ініціативи, сенатор Ліндсі Грем, передає кореспондент



Законопроект про "пекельні санкції"

Документ, над яким сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль працювали майже два роки, має надати Дональду Трампу інструменти для якнайшвидшого завершення війни в Україні.



Зокрема, законопроект надає президенту США повноваження запроваджувати тарифи та жорсткі обмеження проти:



будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту та газ;

іноземних компаній та держав, які допомагають Кремлю ухилятися від чинних санкцій.



"Я радий оголосити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", - наголосив сенатор.



За словами конгресмена, він планує обговорити ініціативу з лідерами республіканців та демократів, щоб просунути її у Конгресі. Таким чином Трамп може отримати інструменти, які допоможуть завершити війну РФ проти України.



Формула завершення війни

Грем наголосив, що США можуть допомогти Україні у захисті від балістики.



"Якби ми зробили це, у поєднанні зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна, які заробляють гроші на цій війні, тоді, я думаю, у нас буде найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я сюди приїжджаю, посадити Путіна за стіл переговорів", - вважає він.



Сенатор запевнив, що знає країни, які продовжують купувати російську нафту та газ, а також оминати санкції.



"Коли я повернуся, ми проведемо розмову з цими країнами та президентом Трампом. Ми збираємося спробувати змусити їх допомогти нам покласти край цій війні… Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни", - додав він.



Що передбачає законопроект Грема

Нагадаємо, санкційний законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 (проект Грема-Блюменталя) був зареєстрований у Конгресі США ще у квітні 2025 року.



Документ передбачає жорсткі обмеження проти російських олігархів та банків, заборону на американські інвестиції в енергетику РФ, а також запровадження 500% тарифів на російські товари для третіх країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.



Незважаючи на підтримку 85 зі 100 сенаторів, розгляд ініціативи затягувався через очікування погодження з Дональдом Трампом.



Наприкінці червня минулого року також повідомлялося, що за документом було досягнуто компромісу з Білим домом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Текст законопроекту про жорсткі американські санкції проти РФ було погоджено з адміністрацією президентаОчікується, що його ухвалить Конгрес.Про це на брифінгу у Києві заявив автор ініціативи, сенатор Ліндсі Грем, передає кореспондент РБК-Україна. Документ, над яким сенаторитапрацювали майже два роки, має надати Дональду Трампу інструменти для якнайшвидшого завершення війни в Україні.Зокрема, законопроект надає президенту США повноваження запроваджувати тарифи та жорсткі обмеження проти:будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту та газ;іноземних компаній та держав, які допомагають Кремлю ухилятися від чинних санкцій."Я радий оголосити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", - наголосив сенатор.За словами конгресмена, він планує обговорити ініціативу з лідерами республіканців та демократів, щоб просунути її у Конгресі. Таким чином Трамп може отримати інструменти, які допоможуть завершити війну РФ проти України.Грем наголосив, що США можуть допомогти Україні у захисті від балістики."Якби ми зробили це, у поєднанні зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна, які заробляють гроші на цій війні, тоді, я думаю, у нас буде найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я сюди приїжджаю, посадити Путіна за стіл переговорів", - вважає він.Сенатор запевнив, що знає країни, які продовжують купувати російську нафту та газ, а також оминати санкції."Коли я повернуся, ми проведемо розмову з цими країнами та президентом Трампом. Ми збираємося спробувати змусити їх допомогти нам покласти край цій війні… Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни", - додав він.Нагадаємо, санкційний законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 (проект Грема-Блюменталя) був зареєстрований у Конгресі США ще у квітні 2025 року.Документ передбачає жорсткі обмеження проти російських олігархів та банків, заборону на американські інвестиції в енергетику РФ, а також запровадження 500% тарифів на російські товари для третіх країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.Незважаючи на підтримку 85 зі 100 сенаторів, розгляд ініціативи затягувався через очікування погодження з Дональдом Трампом.Наприкінці червня минулого року також повідомлялося, що за документом було досягнуто компромісу з Білим домом.

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