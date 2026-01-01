У Луцьку водій Mercedes-Benz їхав по зустрічній під час хвилини мовчання. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
На Волині патрульні встановили та притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР під час хвилини мовчання.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на якому водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив рух смугою зустрічного руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, коли учасники дорожнього руху зупинилися, щоб вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць України.
Інспектори встановили особу водія та його місцеперебування.
На порушника винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП.
Крім того, з водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних порушень у майбутньому.
Патрульні закликали всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та з повагою ставитися до пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на якому водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив рух смугою зустрічного руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання, коли учасники дорожнього руху зупинилися, щоб вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць України.
Інспектори встановили особу водія та його місцеперебування.
На порушника винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП.
Крім того, з водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних порушень у майбутньому.
Патрульні закликали всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та з повагою ставитися до пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України.
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