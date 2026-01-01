Відійшов у Вічність ветеран з Волині Микола Дишко
Сьогодні, 21:57
Волинь втратила ще одного мужнього воїна, який захищав Україну від російських окупантів.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті ДИШКА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Ветли, 1975 року народження, помер сьогодні, 10 липня 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Завтра, 11 липня, захисника України поховають у рідному селі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті ДИШКА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Ветли, 1975 року народження, помер сьогодні, 10 липня 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Завтра, 11 липня, захисника України поховають у рідному селі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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