Зеленський створив у ЗСУ командування далекобійного впливу на Росію





Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає



"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", — зазначив він.



Командувач, за словами Зеленського, на цьому напрямку "буде сильний і точно максимально досвідчений".



Президент також поінформував, що буде проведена необхідна трансформація штурмових військ.



"Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", — сказав він.



Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня українські дрони уразили російський нафтопереробний завод, розташований за 2,5 тис. км від України, тож відтепер не залишилося жодного російського НПЗ, недосяжного для української зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних Сил далекобійного командування, яке зосередить наявні ресурси для того, щоб знизити російський потенціал війни.Про це повідомив Президентпід час вечірнього звернення, передає Укрінформ. "Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", — зазначив він.Командувач, за словами Зеленського, на цьому напрямку "буде сильний і точно максимально досвідчений".Президент також поінформував, що буде проведена необхідна трансформація штурмових військ."Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", — сказав він.Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня українські дрони уразили російський нафтопереробний завод, розташований за 2,5 тис. км від України, тож відтепер не залишилося жодного російського НПЗ, недосяжного для української зброї.

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