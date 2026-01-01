11 липня на Волині: гортаючи календар





Також відзначають день народження власниця компанії «Санрайз», голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.



Їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.



Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку і любові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду.Також відзначають день народження власниця компанії «Санрайз», голова Європейської партії на Волині(на фото), журналістита депутат Ковельської міськрадиЇх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку і любові.

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