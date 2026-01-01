11 липня на Волині: гортаючи календар

11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду.

Також відзначають день народження власниця компанії «Санрайз», голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.

Їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.

Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку і любові.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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