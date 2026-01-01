Менше нітратів у овочах: фермер з Волині відмовився від селітри





У господарстві «Лебедія» на Волині вже багато років не застосовують аміачну селітру та свіжий гній під овочі борщового набору. Ставку тут свідомо зробили на вирощування продукції з мінімальним накопиченням нітратів, а основу системи живлення становлять фосфорно-калійні добрива. Про це власник господарства Руслан Хомич розповів у матеріалі журналу «Плантатор», - пише ресурс



Логіка рішення суто агрономічна. Аміачна селітра — потужне азотне добриво, але надлишок азоту, особливо на овочевих культурах, прямо веде до накопичення нітратів у продукції. Найчутливіші до цього саме соковиті овочі — капуста, столовий буряк, морква, а також баштанні. Свіжий гній працює в тому ж напрямку: він вивільняє азот нерівномірно й теж підвищує ризик нітратного навантаження, до того ж заносить у ґрунт насіння бур'янів і патогени.



Фосфор і калій формують якість замість гонитви за масою

Відмова від селітри означає зміщення акценту з азоту на інші елементи. Фосфорно-калійне живлення працює не на буйний ріст зеленої маси, а на якість: фосфор зміцнює кореневу систему, калій підвищує стійкість рослин до посухи й хвороб, покращує смак і лежкість плодів. Для овочів борщового набору, які нерідко закладають на тривале зберігання, лежкість — критичний показник, і калій тут відіграє ключову роль.



Такий підхід вимагає більшої уваги до балансу живлення: азот рослинам усе одно потрібен, тож його джерелом стають органіка тривалої дії, сидерати, компости чи точкове внесення помірних доз, а не ударна селітра. Натомість господарство отримує продукцію зі стабільно нижчим вмістом нітратів — а це і безпечніший продукт для споживача, і аргумент на ринку, де попит на чисті овочі поступово зростає. Досвід «Лебедії» показує, що відмова від найдешевшого азоту — не втрата врожаю, а свідома ставка на його якість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аміачна селітра — найдешевший і найпоширеніший спосіб «розігнати» врожай овочів. Але одне волинське господарство свідомо відмовилося від неї багато років тому — і не програло. Причина в тому, чого не видно в полі, але добре видно на прилавку й у лабораторному аналізі.У господарстві «Лебедія» на Волині вже багато років не застосовують аміачну селітру та свіжий гній під овочі борщового набору. Ставку тут свідомо зробили на вирощування продукції з мінімальним накопиченням нітратів, а основу системи живлення становлять фосфорно-калійні добрива. Про це власник господарстварозповів у матеріалі журналу «Плантатор», - пише ресурс "Агрономія сьогодні". Логіка рішення суто агрономічна. Аміачна селітра — потужне азотне добриво, але надлишок азоту, особливо на овочевих культурах, прямо веде до накопичення нітратів у продукції. Найчутливіші до цього саме соковиті овочі — капуста, столовий буряк, морква, а також баштанні. Свіжий гній працює в тому ж напрямку: він вивільняє азот нерівномірно й теж підвищує ризик нітратного навантаження, до того ж заносить у ґрунт насіння бур'янів і патогени.Фосфор і калій формують якість замість гонитви за масоюВідмова від селітри означає зміщення акценту з азоту на інші елементи. Фосфорно-калійне живлення працює не на буйний ріст зеленої маси, а на якість: фосфор зміцнює кореневу систему, калій підвищує стійкість рослин до посухи й хвороб, покращує смак і лежкість плодів. Для овочів борщового набору, які нерідко закладають на тривале зберігання, лежкість — критичний показник, і калій тут відіграє ключову роль.Такий підхід вимагає більшої уваги до балансу живлення: азот рослинам усе одно потрібен, тож його джерелом стають органіка тривалої дії, сидерати, компости чи точкове внесення помірних доз, а не ударна селітра. Натомість господарство отримує продукцію зі стабільно нижчим вмістом нітратів — а це і безпечніший продукт для споживача, і аргумент на ринку, де попит на чисті овочі поступово зростає. Досвід «Лебедії» показує, що відмова від найдешевшого азоту — не втрата врожаю, а свідома ставка на його якість.

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