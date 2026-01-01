У Хмельницькому - вибухи: у місті не було повітряної тривоги





Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці.



"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькому пролунали вибухи: у місті не було повітряної тривоги.Про це повідомив начальник Хмельницької ОВАу Фейсбуці."В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - йдеться в повідомленні.

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