У Хмельницькому - вибухи: у місті не було повітряної тривоги
Сьогодні, 12:30
У Хмельницькому пролунали вибухи: у місті не було повітряної тривоги.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці.
"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці.
"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - йдеться в повідомленні.
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