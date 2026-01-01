Чоловік не вижив: волинянина оштрафували на 850 гривень за побиття односельця





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 7 липня, пише



Суд встановив, що 21 січня 2026 року на подвір’ї будинку в одному з населених пунктів Маневицької громади між чоловіками виник словесний конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки обвинувачений завдав потерпілому щонайменше п’ять ударів кулаками та один удар ногою в обличчя.



Унаслідок побиття чоловік отримав крововиливи, гематоми та численні садна на обличчі й шиї. Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що ушкодження належать до категорії легких тілесних.



Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він просив суд призначити йому покарання у вигляді штрафу.



Також у матеріалах справи зазначено, що потерпілий помер у лютому 2026 року. Водночас суд розглядав лише обставини завдання легких тілесних ушкоджень, а причинний зв’язок між побиттям і смертю чоловіка у цьому провадженні не встановлювався.



Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, а також визнав пом’якшуючою обставиною активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які б обтяжували покарання, не встановили.



Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді штрафу — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині чоловіка визнали винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень односельцю. За побиття він отримав штраф, а потерпілий згодом помер.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 7 липня, пише ВСН Суд встановив, що 21 січня 2026 року на подвір’ї будинку в одному з населених пунктів Маневицької громади між чоловіками виник словесний конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки обвинувачений завдав потерпілому щонайменше п’ять ударів кулаками та один удар ногою в обличчя.Унаслідок побиття чоловік отримав крововиливи, гематоми та численні садна на обличчі й шиї. Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що ушкодження належать до категорії легких тілесних.Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він просив суд призначити йому покарання у вигляді штрафу.Також у матеріалах справи зазначено, що потерпілий помер у лютому 2026 року. Водночас суд розглядав лише обставини завдання легких тілесних ушкоджень, а причинний зв’язок між побиттям і смертю чоловіка у цьому провадженні не встановлювався.Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, а також визнав пом’якшуючою обставиною активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які б обтяжували покарання, не встановили.Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді штрафу — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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