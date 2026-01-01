У Луцьку шукатимуть перевізників на три маршрути громадського транспорту

У Луцьку шукатимуть перевізників на три маршрути громадського транспорту
У зв’язку з розірванням договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах № 3, 9, 32 у Луцьку відбудеться конкурс на визначення нових перевізників.

Про це йде мова у проєкті рішення виконкому, пише ВолиньUA.

Зазначимо, що під час останньої наради у Луцькій міській раді 7 липня стало відомо: найбільше скарг щодо недотримання графіків руху було на маршрути №№3, 9 і 32. Тоді ж в.о. обов'язків начальника відділу транспорту Олександр Середа зауважив, що міська рада планує розривати угоди з цими перевізниками.

До проведення конкурсу та затвердження результатів пропонується призначити тимчасового перевізника на міських маршрутах № 3, 9, 32 — ТОВ «ЛСМ ГРУП».

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Теги: перевізники, маршрути, конкурс, Луцьк
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