На Волині міськрада хоче виділити мільйон гривень на підтримку ДБР





Проєкт рішення «Про затвердження Програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові на 2026-2027 роки» оприлюднили на сайті Ківерцівської міської ради 30 червня. А 10 липня його винесли на голосування у сесійній залі.



На початку засідання депутатка Людмила Тананайська запропонувала зняти питання з порядку денного, адже його винесення на голосування попередньо не рекомендувала профільна комісія.



«Те, що правоохоронні органи звертаються до місцевих рад за підтримкою, створює ризики конфлікту інтересів і підриває довіру громадян», – зауважила секретарка постійної комісії Ківерцівської міськради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій Людмила Тананайська.



Нагадаємо, Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук зараз перебуває на лаві підсудних за розтрату коштів громади під час закупівлі бензовозів для ЗСУ. Матеріали справи надійшли до Ківерцівського районного суду з угодою про визнання винуватості. Поки вирок не винесено, він і далі керує міською радою та розпоряджається бюджетом громади.



Зауваживши у залі журналістів, Олександр Ковальчук погодився відкласти питання фінансової підтримки Державного бюро розслідувань до кращих часів і натякнув, що його засекретять.



«Це питання не на камери. Це питання ДСК («для службового користування» – спеціальний гриф для обмеження доступу до документів авт.). Зберемося окремо і я розкажу, як воно попало і хто його ініціював. А поки знімаємо з порядку денного», – сказав Олександр Ковальчук.



Загальний обсяг фінансування згідно з програмою підтримки ДБР на 2026-2027 роки становить 1 мільйон гривень. Це виключно кошти з бюджету Ківерцівської громади.



Як зазначено у проєкті програми, гроші підуть на капітальний ремонт будівлі, де працюють регіональні підрозділи ДБР у Луцьку. Йдеться про приміщення на вулиці Кривий Вал, які бюро орендує у Волинської обласної прокуратури. У 2021 році ДБР орендувало частину будівлі площею 263,8 квадратного метра, а навесні 2026 року – ще понад 405 квадратних метрів і підвальне приміщення.



У програмі зазначено, що будівлю необхідно пристосувати до потреб правоохоронного органу. Зокрема, планують провести капітальний ремонт, утеплити приміщення, модернізувати систему опалення, облаштувати найпростіше укриття, кімнати для зберігання речових доказів та приміщення для конфіденційних зустрічей із адвокатами.



Автори документа пояснюють необхідність фінансування тим, що державний бюджет не забезпечує в повному обсязі капітальні видатки ДБР через війну та дефіцит коштів. Тому пропонують надати міжбюджетний трансферт із бюджету громади для покращення матеріально-технічної бази територіального управління.



«Основною метою Програми є поліпшення матеріально-технічної бази, спрямованої на виконання завдань і заходів, покладених на ТУ ДБР у м. Львові, зокрема запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції», – йдеться в додатку до проєкту рішення.



Проєкт рішення передбачає, що програма діятиме до кінця 2027 року, а контроль за її виконанням здійснюватиме Ківерцівська міська рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівська міська рада планує спрямувати один мільйон гривень із бюджету громади на підтримку Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові. Для цього розробили спеціальну програму, яка передбачає фінансову підтримку відомства впродовж 2026-2027 років. Відповідний проєкт рішення винесли на розгляд депутатів під час чергової сесії 10 липня 2026 року. Проте через присутність в залі журналістів питання зняли з порядку денного, пише "Сила правди" Проєкт рішення «Про затвердження Програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові на 2026-2027 роки» оприлюднили на сайті Ківерцівської міської ради 30 червня. А 10 липня його винесли на голосування у сесійній залі.На початку засідання депутатказапропонувала зняти питання з порядку денного, адже його винесення на голосування попередньо не рекомендувала профільна комісія.«Те, що правоохоронні органи звертаються до місцевих рад за підтримкою, створює ризики конфлікту інтересів і підриває довіру громадян», – зауважила секретарка постійної комісії Ківерцівської міськради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та інвестицій Людмила Тананайська.Нагадаємо, Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук зараз перебуває на лаві підсудних за розтрату коштів громади під час закупівлі бензовозів для ЗСУ. Матеріали справи надійшли до Ківерцівського районного суду з угодою про визнання винуватості. Поки вирок не винесено, він і далі керує міською радою та розпоряджається бюджетом громади.Зауваживши у залі журналістів,погодився відкласти питання фінансової підтримки Державного бюро розслідувань до кращих часів і натякнув, що його засекретять.«Це питання не на камери. Це питання ДСК («для службового користування» – спеціальний гриф для обмеження доступу до документів авт.). Зберемося окремо і я розкажу, як воно попало і хто його ініціював. А поки знімаємо з порядку денного», – сказав Олександр Ковальчук.Загальний обсяг фінансування згідно з програмою підтримки ДБР на 2026-2027 роки становить 1 мільйон гривень. Це виключно кошти з бюджету Ківерцівської громади.Як зазначено у проєкті програми, гроші підуть на капітальний ремонт будівлі, де працюють регіональні підрозділи ДБР у Луцьку. Йдеться про приміщення на вулиці Кривий Вал, які бюро орендує у Волинської обласної прокуратури. У 2021 році ДБР орендувало частину будівлі площею 263,8 квадратного метра, а навесні 2026 року – ще понад 405 квадратних метрів і підвальне приміщення.У програмі зазначено, що будівлю необхідно пристосувати до потреб правоохоронного органу. Зокрема, планують провести капітальний ремонт, утеплити приміщення, модернізувати систему опалення, облаштувати найпростіше укриття, кімнати для зберігання речових доказів та приміщення для конфіденційних зустрічей із адвокатами.Автори документа пояснюють необхідність фінансування тим, що державний бюджет не забезпечує в повному обсязі капітальні видатки ДБР через війну та дефіцит коштів. Тому пропонують надати міжбюджетний трансферт із бюджету громади для покращення матеріально-технічної бази територіального управління.«Основною метою Програми є поліпшення матеріально-технічної бази, спрямованої на виконання завдань і заходів, покладених на ТУ ДБР у м. Львові, зокрема запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції», – йдеться в додатку до проєкту рішення.Проєкт рішення передбачає, що програма діятиме до кінця 2027 року, а контроль за її виконанням здійснюватиме Ківерцівська міська рада.

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