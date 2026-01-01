«Чоловік на годину» у Луцьку: скільки коштують послуги





Журналісти



За словами виконавців, ціна залежить від конкретного завдання. За дрібний ремонт, наприклад заміну розетки чи ремонт меблевих дверцят, майстри зазвичай беруть до 500 гривень. Якщо ж потрібно зібрати меблі, вартість стартує від 1000 гривень і залежить від габаритів виробу та складності його конструкції.



Деякі майстри працюють за фіксованою ціною за виїзд, інші — за погодинною оплатою. Під час спілкування з журналістами ВСН окремі виконавці зазначили, що можуть стягувати оплату за повну годину роботи, навіть якщо впоралися із завданням швидше, пояснюючи це тим, що клієнт оплачує виконану роботу, а не лише витрачений час.



"Коли приходжу на об'єкт, то ставлю секундомір, аби зафіксувати час роботи. Якщо я виконав завдання за 20 хвилин, то заплатити прийдеться як за годину. Проте, якщо на роботу піде понад 60 хвилин, тоді вартість буде як за 2 години", — зазначив майстер Іван.



Найчастіше майстри виконують монтаж полиць, карнизів і дзеркал, встановлюють змішувачі, умивальники та іншу сантехніку, замінюють розетки, вимикачі й світильники. Також вони займаються складанням і ремонтом меблів, укладанням ламінату, плінтусів і вінілової плитки. Серед інших послуг — монтаж гіпсокартону, герметизація швів та дрібний ремонт у квартирах, будинках чи офісах. За домовленістю майстри можуть виконати й інші господарські роботи.



Перш ніж замовляти послугу, варто заздалегідь узгодити з майстром остаточну вартість робіт та уточнити, чи входить у неї виїзд. Також не зайвим буде поцікавитися досвідом виконавця та ознайомитися з відгуками клієнтів. Це допоможе уникнути непорозумінь і зайвих витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку майстри надають послуги з дрібного ремонту вдома чи в офісі. Вони допомагають із сантехнікою, електрикою, монтажем полиць та збіркою меблів. Оплата за таку роботу залежить від складності завдання або витраченого часу.Журналісти ВСН проаналізували відповідні оголошення, поспілкувалися з майстрами, які надають такі послуги, та дізналися, скільки нині коштує «чоловік на годину» у Луцьку.За словами виконавців, ціна залежить від конкретного завдання. За дрібний ремонт, наприклад заміну розетки чи ремонт меблевих дверцят, майстри зазвичай беруть до 500 гривень. Якщо ж потрібно зібрати меблі, вартість стартує від 1000 гривень і залежить від габаритів виробу та складності його конструкції.Деякі майстри працюють за фіксованою ціною за виїзд, інші — за погодинною оплатою. Під час спілкування з журналістами ВСН окремі виконавці зазначили, що можуть стягувати оплату за повну годину роботи, навіть якщо впоралися із завданням швидше, пояснюючи це тим, що клієнт оплачує виконану роботу, а не лише витрачений час."Коли приходжу на об'єкт, то ставлю секундомір, аби зафіксувати час роботи. Якщо я виконав завдання за 20 хвилин, то заплатити прийдеться як за годину. Проте, якщо на роботу піде понад 60 хвилин, тоді вартість буде як за 2 години", — зазначив майстерНайчастіше майстри виконують монтаж полиць, карнизів і дзеркал, встановлюють змішувачі, умивальники та іншу сантехніку, замінюють розетки, вимикачі й світильники. Також вони займаються складанням і ремонтом меблів, укладанням ламінату, плінтусів і вінілової плитки. Серед інших послуг — монтаж гіпсокартону, герметизація швів та дрібний ремонт у квартирах, будинках чи офісах. За домовленістю майстри можуть виконати й інші господарські роботи.Перш ніж замовляти послугу, варто заздалегідь узгодити з майстром остаточну вартість робіт та уточнити, чи входить у неї виїзд. Також не зайвим буде поцікавитися досвідом виконавця та ознайомитися з відгуками клієнтів. Це допоможе уникнути непорозумінь і зайвих витрат.

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