«Колядники» проти ТЦК: як помічниця вихователя дитсадка зривала мобілізацію на Волині





Суд визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та засудив її до 5 років позбавлення волі.



Про це стало відомо з вироку Локачинського районного суду Волинської області, пише



Майже чотири місяці, з 21 травня до 13 вересня 2024 року, мешканка села Губин Володимирського району Волинської області поширювала інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП і проведення ними мобілізаційних заходів.



Працюючи помічницею вихователя у місцевому закладі дошкільної освіти, жінка діяла також як «суперадміністратор» Viber-групи «Колядники», яка налічувала 1622 учасники.



Адмініструючи групу, засуджена мала змогу публікувати та редагувати повідомлення, а також разом з іншими учасниками спільноти забезпечувала збір і розміщення у «Колядниках» даних про військових ТЦК та СП.



У повідомленнях йшлося про перебування військовослужбовців на в’їзді до міста Володимир з боку Луцька та, поблизу магазину «Калина» на вулиці Ковальчука в селі Губин.



Також жінка інформувала про транспортний засіб, на якому прибули військовослужбовці ТЦК та СП й уточнювала в окремих повідомленнях кількість військовослужбовців або точне місце їх перебування під час мобілізаційних заходів.



Зокрема, 21 травня 2024 року, перебуваючи у Володимирі, жінка повідомила учасників групи про військовослужбовців на ділянці дороги на в’їзді до міста з боку Луцька. 26 травня вона знову написала про це саме місце, а трохи згодом уточнила кількість військовослужбовців.



Того ж дня, перебуваючи вже в селі Губин, жінка повідомила про військових ТЦК та СП та згодом конкретизувала їхнє місце перебування поблизу магазину «Калина» на вулиці Ковальчука. 11 червня, 23 липня, 29 серпня та 13 вересня вона також публікувала повідомлення про перебування або рух військовослужбовців у селі Губин.



Повідомлення у Viber-групі «Колядники» відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти.



Поширювана інформація могла давати змогу учасникам групи, їхнім знайомим та іншим особам уникати військового обов’язку, військової служби та мобілізації.



Саме ж поширення відомостей про місце й час фактичного проведення мобілізаційних заходів суд розцінив як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.



17 січня 2025 року між прокурором, підозрюваною та її захисником була укладена угода про визнання винуватості. Жінка повністю визнала провину, не заперечувала обставин справи, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину.



Суд також врахував, що засуджена раніше не була судима, має позитивні характеристики за місцем проживання і роботи, перебуває у шлюбі, виховує неповнолітню дитину та бере активну участь у допомозі ЗСУ.



Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав також щире каяття й активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; обтяжуючих обставин не встановлено.



В підсумку жінці призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Протягом іспитового строку вона має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження з пробацією.



Мобільний телефон Redmi 12C із сім-карткою, з якого жінка адмініструвала Viber-групу «Колядники» та оприлюднювала дописи про військовослужбовців ТЦК та СП, суд постановив конфіскувати в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ставши суперадміном Viber-групи «Колядники», помічниця вихователя дитсадка з села Губин на Волині активно публікувала дописи про військовослужбовців ТЦК та СП.Суд визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та засудив її до 5 років позбавлення волі.Про це стало відомо з вироку Локачинського районного суду Волинської області, пише АрміяInform Майже чотири місяці, з 21 травня до 13 вересня 2024 року, мешканка села Губин Володимирського району Волинської області поширювала інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП і проведення ними мобілізаційних заходів.Працюючи помічницею вихователя у місцевому закладі дошкільної освіти, жінка діяла також як «суперадміністратор» Viber-групи «Колядники», яка налічувала 1622 учасники.Адмініструючи групу, засуджена мала змогу публікувати та редагувати повідомлення, а також разом з іншими учасниками спільноти забезпечувала збір і розміщення у «Колядниках» даних про військових ТЦК та СП.У повідомленнях йшлося про перебування військовослужбовців на в’їзді до міста Володимир з боку Луцька та, поблизу магазину «Калина» на вулиці Ковальчука в селі Губин.Також жінка інформувала про транспортний засіб, на якому прибули військовослужбовці ТЦК та СП й уточнювала в окремих повідомленнях кількість військовослужбовців або точне місце їх перебування під час мобілізаційних заходів.Зокрема, 21 травня 2024 року, перебуваючи у Володимирі, жінка повідомила учасників групи про військовослужбовців на ділянці дороги на в’їзді до міста з боку Луцька. 26 травня вона знову написала про це саме місце, а трохи згодом уточнила кількість військовослужбовців.Того ж дня, перебуваючи вже в селі Губин, жінка повідомила про військових ТЦК та СП та згодом конкретизувала їхнє місце перебування поблизу магазину «Калина» на вулиці Ковальчука. 11 червня, 23 липня, 29 серпня та 13 вересня вона також публікувала повідомлення про перебування або рух військовослужбовців у селі Губин.Повідомлення у Viber-групі «Колядники» відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти.Поширювана інформація могла давати змогу учасникам групи, їхнім знайомим та іншим особам уникати військового обов’язку, військової служби та мобілізації.Саме ж поширення відомостей про місце й час фактичного проведення мобілізаційних заходів суд розцінив як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.17 січня 2025 року між прокурором, підозрюваною та її захисником була укладена угода про визнання винуватості. Жінка повністю визнала провину, не заперечувала обставин справи, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину.Суд також врахував, що засуджена раніше не була судима, має позитивні характеристики за місцем проживання і роботи, перебуває у шлюбі, виховує неповнолітню дитину та бере активну участь у допомозі ЗСУ.Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав також щире каяття й активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; обтяжуючих обставин не встановлено.В підсумку жінці призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Протягом іспитового строку вона має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження з пробацією.Мобільний телефон Redmi 12C із сім-карткою, з якого жінка адмініструвала Viber-групу «Колядники» та оприлюднювала дописи про військовослужбовців ТЦК та СП, суд постановив конфіскувати в дохід держави.

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