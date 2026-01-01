Польський міністр Косіняк-Камиш приїхав на Волинь і запропонував 11-ту Божу заповідь

Владислав Косіняк-Камиш приїхав до міста Олика на Волині. Там він узяв участь в урочистостях із нагоди дня пам’яті жертв «Кривавої неділі» — у польській історіографії так називають кульмінацію Волинської трагедії.



Про це Косіняк-Камиш розповів у своїх соцмережах. Його промову на заході цитує



«Є місця, де земля досі пам’ятає. Олика, коло Луцька на Волині — це одне з тих місць, де історія залишила одну з найглибших ран нашого народу. Віддаємо шану жертвам, пам’ятаємо в молитві під час святої меси про тисячі невинних поляків, яким відібрали життя лише тому, що вони були поляками. Пам’ять — це наш обов’язок. Правда — це основа примирення!» — написав він.



Під час промови польський міністр сказав, що приїхав на Волинь «як представник польської держави, як представник польського уряду», «щоб помолитися та показати, що ми не забудемо наших земляків». Його візит, мовляв, також має застереженням, «аби подібний досвід між польським та українським народами ніколи не повторився».



Він подякував присутнім на місці представникам української влади, а також Католицької та Православної церков, наголосивши, що з українського боку «має бути розуміння», яке сьогодні є «таким важливим для Польщі».



Також міністр сказав, що до Десяти заповідей божих можна було б додати ще одну заповідь.



«Одинадцята заповідь, 11 липня кожного року: не завдавай болю, не прославляй тих, хто завдає болю і страждань твоїм друзям. <…> Дружба — це йти разом уперед, попри досвід минулого. А можливо, саме завдяки цьому досвіду з минулого — будувати краще майбутнє», — сказав Косіняк-Камиш.



Ці слова є натяком на нещодавнє рішення президента України Володимира Зеленського надати підрозділу Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». Рішення ухвалили для «відновлення історичних традицій національного війська».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщіприїхав до міста Олика на Волині. Там він узяв участь в урочистостях із нагоди дня пам’яті жертв «Кривавої неділі» — у польській історіографії так називають кульмінацію Волинської трагедії.Про це Косіняк-Камиш розповів у своїх соцмережах. Його промову на заході цитує Громадське «Є місця, де земля досі пам’ятає. Олика, коло Луцька на Волині — це одне з тих місць, де історія залишила одну з найглибших ран нашого народу. Віддаємо шану жертвам, пам’ятаємо в молитві під час святої меси про тисячі невинних поляків, яким відібрали життя лише тому, що вони були поляками. Пам’ять — це наш обов’язок. Правда — це основа примирення!» — написав він.Під час промови польський міністр сказав, що приїхав на Волинь «як представник польської держави, як представник польського уряду», «щоб помолитися та показати, що ми не забудемо наших земляків». Його візит, мовляв, також має застереженням, «аби подібний досвід між польським та українським народами ніколи не повторився».Він подякував присутнім на місці представникам української влади, а також Католицької та Православної церков, наголосивши, що з українського боку «має бути розуміння», яке сьогодні є «таким важливим для Польщі».Також міністр сказав, що до Десяти заповідей божих можна було б додати ще одну заповідь.«Одинадцята заповідь, 11 липня кожного року: не завдавай болю, не прославляй тих, хто завдає болю і страждань твоїм друзям. <…> Дружба — це йти разом уперед, попри досвід минулого. А можливо, саме завдяки цьому досвіду з минулого — будувати краще майбутнє», — сказав Косіняк-Камиш.Ці слова є натяком на нещодавнє рішення президента України Володимира Зеленського надати підрозділу Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». Рішення ухвалили для «відновлення історичних традицій національного війська».

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