На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса





Про це повідомляє Поліція Волинської області.



Автопригода трапилася учора, 10 липня, близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.



Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, 2001 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.



"У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Попри зусилля медиків, водій від отриманих травм помер", — розповіли в поліції.



За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі Волині в ДТП загинув водій мікроавтобуса.Про це повідомляє Поліція Волинської області.Автопригода трапилася учора, 10 липня, близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, 2001 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся."У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Попри зусилля медиків, водій від отриманих травм помер", — розповіли в поліції.За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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