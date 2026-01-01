На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса
Сьогодні, 18:06
У Ковельському районі Волині в ДТП загинув водій мікроавтобуса.
Про це повідомляє Поліція Волинської області.
Автопригода трапилася учора, 10 липня, близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, 2001 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Попри зусилля медиків, водій від отриманих травм помер", — розповіли в поліції.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Поліція Волинської області.
Автопригода трапилася учора, 10 липня, близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, 2001 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Попри зусилля медиків, водій від отриманих травм помер", — розповіли в поліції.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса
Сьогодні, 18:06
Польський міністр Косіняк-Камиш приїхав на Волинь і запропонував 11-ту Божу заповідь
Сьогодні, 17:02
«Колядники» проти ТЦК: як помічниця вихователя дитсадка зривала мобілізацію на Волині
Сьогодні, 16:07
«Чоловік на годину» у Луцьку: скільки коштують послуги
Сьогодні, 15:11