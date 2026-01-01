На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса

На Волині сталася смертельна аварія за участі мікроавтобуса
У Ковельському районі Волині в ДТП загинув водій мікроавтобуса.

Про це повідомляє Поліція Волинської області.

Автопригода трапилася учора, 10 липня, близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Transporter, 2001 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Попри зусилля медиків, водій від отриманих травм помер", — розповіли в поліції.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: дтп, Волинь
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