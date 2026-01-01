Магнітні бурі: прогноз на 11 липня

Магнітні бурі: прогноз на 11 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В суботу, 11 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цього дня очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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