Магнітні бурі: прогноз на 11 липня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу, 11 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цього дня очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу, 11 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, цього дня очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день вперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лейкоцитоз: причини, симптоми та діагностика стану
Сьогодні, 10:39
Магнітні бурі: прогноз на 11 липня
Сьогодні, 10:12
Скільки нових сімей зареєстрували на Волині від початку року
Сьогодні, 08:25
На Волині розпочалися жнива
Сьогодні, 07:32