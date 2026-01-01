Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш сьогодні відвідає Волинську область
Сьогодні, 09:15
У суботу, 11 липня, віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.
Про це він написав у соцмережі Х.
Візит в роковини Волинської трагедії
Косіняк-Камиш зазначив, що у цей день уже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церкви Віталій Скомаровський проводить жалобні урочистості в пам'ять загиблих.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".
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Про це він написав у соцмережі Х.
Візит в роковини Волинської трагедії
Косіняк-Камиш зазначив, що у цей день уже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церкви Віталій Скомаровський проводить жалобні урочистості в пам'ять загиблих.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".
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