Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш сьогодні відвідає Волинську область

У суботу, 11 липня, віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщівідвідає Волинську область, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.Про це він написав у соцмережі Х.Косіняк-Камиш зазначив, що у цей день уже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церквипроводить жалобні урочистості в пам'ять загиблих.Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщінапередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".