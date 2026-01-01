Скільки нових сімей зареєстрували на Волині від початку року

Скільки нових сімей зареєстрували на Волині від початку року
Попри всі виклики сьогодення, українці продовжують будувати сім’ї, мріяти про спільне майбутнє й говорити одне одному найважливіше слово — «так».

Про це повідомляють у ДРАЦС Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Упродовж першого півріччя 2026 року органи ДРАЦС Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували тисячі нових родин:
Львівська область — 8 909 шлюбів (торік за аналогічний період — 4 735);
Рівненська область — 1 714 шлюбів;
Волинська область — 1 451 шлюб.

Особливо відчутне зростання кількості зареєстрованих шлюбів спостерігається на Львівщині. Водночас і на Волині та Рівненщині перше півріччя цього року також стало більш щедрим на нові сім’ї, ніж торік.

А ми, щоразу рахуючи цифри, пам’ятаємо, що за ними - чиїсь хвилювання перед церемонією, усмішки рідних, обручки, обіцянки підтримувати одне одного і віра в майбутнє. Спільне майбутнє.
Бажаємо кожній новоствореній родині любові, взаєморозуміння, миру та довгих щасливих років разом.

До речі, дедалі більше пар в Україні обирають і сучасний формат одруження: у першому півріччі 2026 року 38,3% усіх шлюбів були зареєстровані онлайн.

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Теги: Волинь, ДРАЦС, одруження
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