Скільки нових сімей зареєстрували на Волині від початку року

Попри всі виклики сьогодення, українці продовжують будувати сім’ї, мріяти про спільне майбутнє й говорити одне одному найважливіше слово — «так».Про це повідомляють у ДРАЦС Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.Упродовж першого півріччя 2026 року органи ДРАЦС Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували тисячі нових родин:Львівська область — 8 909 шлюбів (торік за аналогічний період — 4 735);Рівненська область — 1 714 шлюбів;Особливо відчутне зростання кількості зареєстрованих шлюбів спостерігається на Львівщині. Водночас і на Волині та Рівненщині перше півріччя цього року також стало більш щедрим на нові сім’ї, ніж торік.А ми, щоразу рахуючи цифри, пам’ятаємо, що за ними - чиїсь хвилювання перед церемонією, усмішки рідних, обручки, обіцянки підтримувати одне одного і віра в майбутнє. Спільне майбутнє.Бажаємо кожній новоствореній родині любові, взаєморозуміння, миру та довгих щасливих років разом.До речі, дедалі більше пар в Україні обирають і сучасний формат одруження: у першому півріччі 2026 року 38,3% усіх шлюбів були зареєстровані онлайн.