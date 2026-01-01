Фейкове фото дітей роками видавали за доказ злочинів під час Волинської трагедії





Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів історик та нардеп Володимир В'ятрович, - пише



За його словами, фотографію активно використовують для підтвердження наративу про злочини українців проти польського населення.



Навколо зображення виникли численні вигадані «свідчення». У різних версіях стверджувалося, що фотографію зробили в різних населених пунктах, а також що дерев із прив’язаними до них убитими дітьми нібито була ціла алея.



Однак у 2006–2008 роках польські журналісти з’ясували справжнє походження світлини. Як повідомляє «Центр стратегічних комунікацій», фотографія була зроблена у 1923 році та зображувала дітей, яких убила їхня психічно хвора матір Маріанна Долінська. Згодом фотографію публікували у спеціалізованій психіатричній літературі як ілюстрацію цього випадку.



Попри відсутність зв’язку з Волинською трагедією, зображення протягом тривалого часу використовували як «доказ» злочинів УПА. За його мотивами навіть створили один з елементів пам’ятника жертвам Волинської трагедії у польському Перемишлі. Після викриття справжнього походження фотографії цей елемент демонтували.



Історія світлини демонструє, як неправдиві або вирвані з контексту матеріали можуть закріплюватися в суспільній пам’яті та ставати частиною політизованих історичних наративів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фотографію дітей, прив’язаних до дерева, протягом багатьох років поширювали як нібито документальне свідчення вбивств поляків українцями під час Волинської трагедії. Насправді світлина була зроблена майже за два десятиліття до цих подій і не мала жодного стосунку ані до України, ані до діяльності Української повстанської армії.Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів історик та нардеп Володимир В'ятрович, - пише Disinfo. За його словами, фотографію активно використовують для підтвердження наративу про злочини українців проти польського населення.Навколо зображення виникли численні вигадані «свідчення». У різних версіях стверджувалося, що фотографію зробили в різних населених пунктах, а також що дерев із прив’язаними до них убитими дітьми нібито була ціла алея.Однак у 2006–2008 роках польські журналісти з’ясували справжнє походження світлини. Як повідомляє «Центр стратегічних комунікацій», фотографія була зроблена у 1923 році та зображувала дітей, яких убила їхня психічно хвора матір Маріанна Долінська. Згодом фотографію публікували у спеціалізованій психіатричній літературі як ілюстрацію цього випадку.Попри відсутність зв’язку з Волинською трагедією, зображення протягом тривалого часу використовували як «доказ» злочинів УПА. За його мотивами навіть створили один з елементів пам’ятника жертвам Волинської трагедії у польському Перемишлі. Після викриття справжнього походження фотографії цей елемент демонтували.Історія світлини демонструє, як неправдиві або вирвані з контексту матеріали можуть закріплюватися в суспільній пам’яті та ставати частиною політизованих історичних наративів.

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