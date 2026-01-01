На Волині розпочалися жнива

Аграрії Волинської області розпочали збір врожаю ранніх зернових культур.Традиційно першими в поле вийшли комбайни для обмолоту озимого ячменю, - повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.Загалом у поточному році до збирання підлягає 284 тис. га зернових культур, з яких 161,5 тис. га становить озимий клин, а 122,5 тис. га – ярі зернові.Станом на сьогодні в області вже обмолочено 8 тис. га озимого ячменю із посіяних 9,5 тис. га. Намолочено перші 36 тис. тонн зерна при середній урожайності 45 ц/га.Для забезпечення збору врожаю в оптимальні терміни на Волині задіяно понад 3300 зернозбиральних комбайнів, зокрема 729 одиниць працюють у сільськогосподарських підприємствах та близько 2600 – у господарствах населення. Наявна техніка дозволяє розраховувати на успішне проведення робіт.