На Волині розпочалися жнива

На Волині розпочалися жнива
Аграрії Волинської області розпочали збір врожаю ранніх зернових культур.

Традиційно першими в поле вийшли комбайни для обмолоту озимого ячменю, - повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Загалом у поточному році до збирання підлягає 284 тис. га зернових культур, з яких 161,5 тис. га становить озимий клин, а 122,5 тис. га – ярі зернові.

Станом на сьогодні в області вже обмолочено 8 тис. га озимого ячменю із посіяних 9,5 тис. га. Намолочено перші 36 тис. тонн зерна при середній урожайності 45 ц/га.

Для забезпечення збору врожаю в оптимальні терміни на Волині задіяно понад 3300 зернозбиральних комбайнів, зокрема 729 одиниць працюють у сільськогосподарських підприємствах та близько 2600 – у господарствах населення. Наявна техніка дозволяє розраховувати на успішне проведення робіт.

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Теги: Волинь, сільське господарство, жнива
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