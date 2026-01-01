У Ковелі проведуть безкоштовне навчання з такмеду та довогневої підготовки

Знання, які можуть врятувати життя. Навички, що формують готовність діяти. У місті Ковель відбудеться безкоштовне заняття із тактичної медицини та довогневої підготовки.Про це повідомили на сторінці молодіжного центру «Місто ідей».12 липня з 11:00 по 14:00 у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур» (стадіон «Локомотив») у Ковелі відбудеться відкрите практичне заняття з тактичної медицини та довогневої підготовки, яке проведуть військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади разом із бійцями Центурії.• опануєте базові алгоритми надання допомоги в критичних ситуаціях;• ознайомитеся з принципами довогневої підготовки;• закріпите знання на практиці під керівництвом досвідчених інструкторів.Участь безкоштовна. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, яке організатори розмістили у шапці свого профілю в соціальних мережах.