У Ковелі проведуть безкоштовне навчання з такмеду та довогневої підготовки
Сьогодні, 03:41
Знання, які можуть врятувати життя. Навички, що формують готовність діяти. У місті Ковель відбудеться безкоштовне заняття із тактичної медицини та довогневої підготовки.
Про це повідомили на сторінці молодіжного центру «Місто ідей».
12 липня з 11:00 по 14:00 у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур» (стадіон «Локомотив») у Ковелі відбудеться відкрите практичне заняття з тактичної медицини та довогневої підготовки, яке проведуть військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади разом із бійцями Центурії.
Під час тренування ви:
• опануєте базові алгоритми надання допомоги в критичних ситуаціях;
• ознайомитеся з принципами довогневої підготовки;
• закріпите знання на практиці під керівництвом досвідчених інструкторів.
Участь безкоштовна. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, яке організатори розмістили у шапці свого профілю в соціальних мережах.
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Про це повідомили на сторінці молодіжного центру «Місто ідей».
12 липня з 11:00 по 14:00 у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур» (стадіон «Локомотив») у Ковелі відбудеться відкрите практичне заняття з тактичної медицини та довогневої підготовки, яке проведуть військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади разом із бійцями Центурії.
Під час тренування ви:
• опануєте базові алгоритми надання допомоги в критичних ситуаціях;
• ознайомитеся з принципами довогневої підготовки;
• закріпите знання на практиці під керівництвом досвідчених інструкторів.
Участь безкоштовна. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, яке організатори розмістили у шапці свого профілю в соціальних мережах.
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