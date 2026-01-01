До рідного дому на Волині «на щиті» повертається Герой Сергій Бондарук

загиблим Захисником Сергієм Бондаруком на Волині очікують сьогодні, 31 липня.



Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.

Зустрічатимуть кортеж в громаді сьогодні, 31 липня, орієнтовно об 11:20 біля блокпоста в селищі Локачі.



Після скорботної зустрічі піша хода пройде вулицями Миру-Героїв Майдану, опісля скорботний кортеж відправиться до села Бубнів, від початку якого процесія пройде пішою ходою до батьківського будинку.



«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Героя та віддати останню шану Захиснику по маршруту слідування кортежу Локачі-Козлів-Цевеличі-Заячиці-Кремеш-Привітне-Коритниця-Бубнів! Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прибуття скорботного кортежу ізна Волині очікують сьогодні, 31 липня.Про це у фейсбуці повідомляє Локачинська селищна рада.Зустрічатимуть кортеж в громаді сьогодні, 31 липня, орієнтовно об 11:20 біля блокпоста в селищі Локачі.Після скорботної зустрічі піша хода пройде вулицями Миру-Героїв Майдану, опісля скорботний кортеж відправиться до села Бубнів, від початку якого процесія пройде пішою ходою до батьківського будинку.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Героя та віддати останню шану Захиснику по маршруту слідування кортежу Локачі-Козлів-Цевеличі-Заячиці-Кремеш-Привітне-Коритниця-Бубнів! Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.

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