На Волині викрили мільйонну оборудку при імпорті медичного обладнання

На Волині викрили мільйонну оборудку при імпорті медичного обладнання
На Волині Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податків при імпорті медобладнання за фіктивною пільгою.

Про це БЕБ повідомило в телеграмі.

Медичне обладнання ввозили в Україну за пільговою ставкою ПДВ, хоча воно не пройшло обов’язкової процедури оцінки відповідності. Через це бюджет недоотримав понад 6 млн грн ПДВ.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному розмірі.

На Волині викрили мільйонну оборудку при імпорті медичного обладнання


За даними слідства, керівниця підприємства, що входить до групи компаній із розгалуженою мережею діагностичних закладів, організувала механізм заниження податкових зобов’язань.

Суть схеми полягала у безпідставному застосуванні ставки ПДВ у розмірі 7% замість загальної ставки. Відповідно до законодавства, така пільгова ставка може застосовуватися лише до медичних виробів, які пройшли встановлену процедуру оцінки відповідності технічним регламентам.

На Волині викрили мільйонну оборудку при імпорті медичного обладнання


Імпортоване обладнання такої процедури не проходило. Водночас упродовж 2022–2025 років під час митного оформлення до митниці підприємство подавало документи, на підставі яких неправомірно застосовували пільгову ставку ПДВ.

Фігурантці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. У зв’язку з повним відшкодуванням збитків суд звільнив її від кримінальної відповідальності. Рішення вже набрало законної сили.

Кримінальне провадження розпочато за матеріалами УСР у Волинській області ДСР Нацполіції. Факт неправомірного застосування пільги та суму завданих бюджету збитків встановлено у взаємодії з Координаційно-моніторинговою митницею Держмитслужби. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

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Теги: БЕБ, Волинь
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