На Волині шукають спадкоємців власника артефакту, який передали до музею

На Волині шукають спадкоємців власника артефакту, який передали до музею
У Ковельський історичний музей передали емальований дверний шильдик з написом «Mikolaj Rychlinski», яку використовували орієнтовно 100 років тому.

Нині музейники шукають інформацію про власника таблички, пише Суспільне з посиланням на зберігачку фондів Мирославу Мороз.

Предмет під час ремонтних робіт знайшов у будинку на вулиці Незалежності, 132 місцевий мешканець Олег Коваль. Розмір знахідки 13*4 см.

«На перший погляд — звичайний дверний шильдик. Та за ним, ймовірно, приховується історія людини, яка жила у Ковелі майже сто років тому, — каже Мирослава Мороз. — Нам вдалося встановити, що це не заводська чи інвентарна табличка, а персональний іменний знак міжвоєнного періоду».

Зберігачка фондів музею розповіла: такі емальовані таблички кріпили на дверях будинків, квартир або службових кабінетів. Їх зазвичай замовляли представники міської інтелігенції, чиновники, лікарі, адвокати, вчителі чи власники підприємств.

Нині музейники намагаються з'ясувати, хто такий Миколай Рихлінський.

«Прізвище Rychliński зустрічається серед мешканців довоєнного Ковеля. В одній із міжвоєнних газет також згадується S. Rychliński, який був пов'язаний із краєзнавчим товариством та музейною діяльністю. Чи був він родичем Миколая — наразі невідомо», — додала Мирослава Мороз.

Музейники звернулися до ковельчан із закликом про надання інформації про прізвще і ймовірного власника таблички, нащадки якого можуть проживати в Ковелі.

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Теги: історія, Волинь
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