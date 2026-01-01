У музей на Волині передали наконечник списа, який міг належати воїнам Київській Русі

У музей на Волині передали наконечник списа, який міг належати воїнам Київській Русі
У Ковельський історичний музей місцевий мешканець Ігор Пініс передав залізний наконечник до списа XI–XIII століть, знайдений у Турійську.

Про це Суспільному 16 липня розповіла головна оберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

Наконечник був частиною сулиці — різновиду легкого списа, який використовували як для метання, так і в ближньому бою.

"Цей вид зброї був типовим і поширеним у той час, а також важливою складовою озброєння руських дружинників і воїнів", — сказала Мирослава Мороз.

Знахідка, ймовірно, належала до озброєння воїнів доби Київської Русі та походить із Турійська.

"Турійськ був одним із найдавніших населених пунктів Волині, що згадується в літописах ще у XII столітті. У давньоруські часи там був замок", — додала головна зберігачка фондів.

З її слів, наконечник кований з болотної залізної руди. Попри те, що він зазнав значної корозії, Мирослава Мороз зауважила, що добре збереглися характерні елементи конструкції: листоподібне перо та втулка, за допомогою якої наконечник насаджувався на дерев'яне древко.

Перо симетричне і плавно переходить у циліндричну порожнисту втулку. Вістря дещо притуплене внаслідок корозії. Артефакт тепер зберігатиметься у музейній вітрині, присвяченій періоду Давньоруської держави.

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Теги: Ковель, музей
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