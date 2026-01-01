У музей на Волині передали наконечник списа, який міг належати воїнам Київській Русі

Ігор Пініс передав залізний наконечник до списа XI–XIII століть, знайдений у Турійську.



Про це Мирослава Мороз.



Наконечник був частиною сулиці — різновиду легкого списа, який використовували як для метання, так і в ближньому бою.



"Цей вид зброї був типовим і поширеним у той час, а також важливою складовою озброєння руських дружинників і воїнів", — сказала Мирослава Мороз.



Знахідка, ймовірно, належала до озброєння воїнів доби Київської Русі та походить із Турійська.



"Турійськ був одним із найдавніших населених пунктів Волині, що згадується в літописах ще у XII столітті. У давньоруські часи там був замок", — додала головна зберігачка фондів.



З її слів, наконечник кований з болотної залізної руди. Попри те, що він зазнав значної корозії, Мирослава Мороз зауважила, що добре збереглися характерні елементи конструкції: листоподібне перо та втулка, за допомогою якої наконечник насаджувався на дерев'яне древко.



Перо симетричне і плавно переходить у циліндричну порожнисту втулку. Вістря дещо притуплене внаслідок корозії. Артефакт тепер зберігатиметься у музейній вітрині, присвяченій періоду Давньоруської держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельський історичний музей місцевий мешканецьпередав залізний наконечник до списа XI–XIII століть, знайдений у Турійську.Про це Суспільному 16 липня розповіла головна оберігачка фондів музеюНаконечник був частиною сулиці — різновиду легкого списа, який використовували як для метання, так і в ближньому бою."Цей вид зброї був типовим і поширеним у той час, а також важливою складовою озброєння руських дружинників і воїнів", — сказала Мирослава Мороз.Знахідка, ймовірно, належала до озброєння воїнів доби Київської Русі та походить із Турійська."Турійськ був одним із найдавніших населених пунктів Волині, що згадується в літописах ще у XII столітті. У давньоруські часи там був замок", — додала головна зберігачка фондів.З її слів, наконечник кований з болотної залізної руди. Попри те, що він зазнав значної корозії, Мирослава Мороз зауважила, що добре збереглися характерні елементи конструкції: листоподібне перо та втулка, за допомогою якої наконечник насаджувався на дерев'яне древко.Перо симетричне і плавно переходить у циліндричну порожнисту втулку. Вістря дещо притуплене внаслідок корозії. Артефакт тепер зберігатиметься у музейній вітрині, присвяченій періоду Давньоруської держави.

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