Водолази знищили російський Су-24 в Криму просто перед вильотом літака для обстрілів. ВІДЕО





Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко, пише



Операцію проводив Центр спеціального призначення НГУ «Омега». У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники «Омеги» уразили ціль.



Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий — завдав повторного удару в ділянку паливних баків, остаточно спричинивши його знищення.



«Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині», — заявив Півненко.



Він додав, що підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов» та 2-го корпусу НГУ «Хартія» також ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів. Основними цілями стають логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація противника.



«Кожен знищений літак, склад боєприпасів чи командний пункт означає менше можливостей для противника вести бойові дії. <…> Робота триває. Перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється», — заявив Півненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові водолази Нацгвардії України знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму.Про це повідомив командувач Національної гвардії, пише Громадське Операцію проводив Центр спеціального призначення НГУ «Омега». У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники «Омеги» уразили ціль.Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий — завдав повторного удару в ділянку паливних баків, остаточно спричинивши його знищення.«Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині», — заявив Півненко.Він додав, що підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов» та 2-го корпусу НГУ «Хартія» також ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів. Основними цілями стають логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація противника.«Кожен знищений літак, склад боєприпасів чи командний пункт означає менше можливостей для противника вести бойові дії. <…> Робота триває. Перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється», — заявив Півненко.

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