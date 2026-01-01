Кабмін по-новому: хто увійшов до уряду Сергія Корецького і кого замінили

Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів.



Як повідомляє кореспондент



Нагадаємо,



Із попереднього складу уряду свої посади зберегли:



перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль;

віцепрем’єр-міністр із гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний;

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;

міністр фінансів Сергій Марченко;

міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Водночас до складу уряду увійшли десять «нових облич».



На посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначено Всеволода Ченцова.



Ченцов має досвід у дипломатичній сфері з 1996 року. У 2011– 2017 обіймав посаду директора Департаменту Європейського Союзу МЗС України. З січня 2017 року – коагент України в Міжнародному суді ООН у справі «Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)». 25 серпня 2021 року Ченцова було призначено представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.



На посаду міністра освіти і науки було призначено Андрія Бутенка.



Бутенко з квітня 2022 року очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Кандидат історичних наук, доцент.



До роботи в НАЗЯВО був деканом юридичного факультету та проректором із навчально-методичної роботи Європейського університету.



Міністром внутрішніх справ призначено Івана Вигівського.



У 2021—2023 рр. – начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві. Пізніше за розпорядженням Кабінету міністрів на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків голови Національної поліції. З липня 2023 року по теперішній час – голова Національної поліції України. Кандидат юридичних наук



Посаду міністра аграрної політики та продовольства обійняв Тарас Висоцький.



26 травня 2021 року Кабінет міністрів призначив Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. З 14 травня по 5 вересня 2024 року – т.в.о. міністра агрополітики. До призначення обіймав посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.



Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту став Микола Калашник.



Має ступінь кандидата економічних наук. Нагороджений рядом державних нагород. Указом Президента України від 24.03.2025 № 176/2025 призначений головою Київської обласної державної адміністрації.



На посаду міністра у справах ветеранів парламент призначив Віталія Кіма.



У 2019 році під час президентських та парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії «Слуга народу». Також був кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



На посаду міністра економіки та довкілля призначено Олександра Кравченка.



Кравченко – український економіст, топменеджер із міжнародного консалтингу. Керівний партнер українського офісу McKinsey & Company. До цього він будував кар’єру в міжнародному консалтингу, консультував уряди та бізнес у Європі й на Близькому Сході, а також долучався до проєктів з економічного розвитку України.



Новим міністром міністром цифрової трансформації призначено Оксану Ферчук.



З 2022 року Ферчук обіймала посаду радниці патронатної служби міністра оборони. Координувала впровадження системи LOGFAS та запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай». Забезпечувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) та системи управління логістичним управлінням (SAP) у війську. 25 липня 2025 року її було призначено заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Також до складу Кабінету міністрів долучилися двоє народних депутатів.



Віталія Безгіна було призначено на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.



До призначення Безгін був народним депутатом ІХ скликання, головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



На посаду міністра юстиції призначено Дениса Маслова.



Маслов — адвокат з кримінального та господарського права. Народний депутат України IX скликання із фракції політичної партії «Слуга народу», голова Комітету з питань правової політики.



14 липня Верховна Рада підтримала відставку Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.



16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Премʼєр-міністра.



Згодом до Верховної Ради надійшло подання новопризначеного прем’єра про призначення нового складу Кабінету міністрів. Варто зазначити, що кандидатури міністрів оборони і закордонних справ вносить на розгляд ВР Президент України.



Сьогодні у Києві та в інших містах України відбулися протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала подання новопризначеного Прем’єр-міністрапро призначення нового складу Кабінету міністрів.Як повідомляє кореспондент Укрінформу , призначення підтримали 264 депутати.Нагадаємо, серед шести волинських нардепів троє підтримали призначення Сергія Корецького , ще троє — були відсутні під час голосування.Водночас до складу уряду увійшли десять «нових облич».На посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначеноЧенцов має досвід у дипломатичній сфері з 1996 року. У 2011– 2017 обіймав посаду директора Департаменту Європейського Союзу МЗС України. З січня 2017 року – коагент України в Міжнародному суді ООН у справі «Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)». 25 серпня 2021 року Ченцова було призначено представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.На посаду міністра освіти і науки було призначеноБутенко з квітня 2022 року очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Кандидат історичних наук, доцент.До роботи в НАЗЯВО був деканом юридичного факультету та проректором із навчально-методичної роботи Європейського університету.Міністром внутрішніх справ призначеноУ 2021—2023 рр. – начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві. Пізніше за розпорядженням Кабінету міністрів на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків голови Національної поліції. З липня 2023 року по теперішній час – голова Національної поліції України. Кандидат юридичних наукПосаду міністра аграрної політики та продовольства обійняв26 травня 2021 року Кабінет міністрів призначив Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. З 14 травня по 5 вересня 2024 року – т.в.о. міністра агрополітики. До призначення обіймав посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту ставМає ступінь кандидата економічних наук. Нагороджений рядом державних нагород. Указом Президента України від 24.03.2025 № 176/2025 призначений головою Київської обласної державної адміністрації.На посаду міністра у справах ветеранів парламент призначивУ 2019 році під час президентських та парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії «Слуга народу». Також був кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.На посаду міністра економіки та довкілля призначеноКравченко – український економіст, топменеджер із міжнародного консалтингу. Керівний партнер українського офісу McKinsey & Company. До цього він будував кар’єру в міжнародному консалтингу, консультував уряди та бізнес у Європі й на Близькому Сході, а також долучався до проєктів з економічного розвитку України.Новим міністром міністром цифрової трансформації призначеноЗ 2022 року Ферчук обіймала посаду радниці патронатної служби міністра оборони. Координувала впровадження системи LOGFAS та запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай». Забезпечувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) та системи управління логістичним управлінням (SAP) у війську. 25 липня 2025 року її було призначено заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.Також до складу Кабінету міністрів долучилися двоє народних депутатів.було призначено на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.До призначення Безгін був народним депутатом ІХ скликання, головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.На посаду міністра юстиції призначеноМаслов — адвокат з кримінального та господарського права. Народний депутат України IX скликання із фракції політичної партії «Слуга народу», голова Комітету з питань правової політики.14 липня Верховна Рада підтримала відставку Премʼєр-міністерки. Разом з нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначенняна посаду Премʼєр-міністра.Згодом до Верховної Ради надійшло подання новопризначеного прем’єра про призначення нового складу Кабінету міністрів. Варто зазначити, що кандидатури міністрів оборони і закордонних справ вносить на розгляд ВР Президент України.Сьогодні у Києві та в інших містах України відбулися протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

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