Як голосували нардепи з Волині за призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром





За відповідну постанову про призначення Сергія Корецького Прем’єр-міністром України проголосували 289 народних депутатів.



Журналісти ВолиньPost вирішили поцікавитися, як голосували народні депутати з Волині за призначення нового очільника уряду.



Згідно з поіменним голосуванням, оприлюдненим у стенограмі засідання Верховної Ради, серед шести волинських нардепів троє підтримали призначення Сергія Корецького, ще троє — були відсутні під час голосування.



Результати голосування народних депутатів із Волині:



Народний депутат Фракція/група Як голосував Вячеслав Рубльов Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Відсутній Валерій Стернійчук Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За Степан Івахів Депутатська група "Партія "За майбутнє" Відсутній Ігор Палиця Депутатська група "Партія "За майбутнє" Відсутній Ігор Гузь Депутатська група "Партія "За майбутнє" За Ірина Констанкевич Депутатська група "Партія "За майбутнє" За

Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Корецький окреслив ключові пріоритети майбутньої роботи уряду.



"Це повне забезпечення Сил оборони, нарощування спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, підтримка населення та соціальний захист, насамперед для жителів прифронтових громад", – наголосив він.



Окремо Корецький зазначив, що одним із ключових завдань уряду є підготовка країни до наступного опалювального сезону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня Верховна Рада України призначила нового прем’єр-міністра України. Ним став уродженець Луцька, ексголова "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергій Корецький За відповідну постанову про призначення Сергія Корецького Прем’єр-міністром України проголосували 289 народних депутатів.Журналістивирішили поцікавитися, як голосували народні депутати з Волині за призначення нового очільника уряду.Згідно з поіменним голосуванням, оприлюдненим у стенограмі засідання Верховної Ради, серед шести волинських нардепів троє підтримали призначення Сергія Корецького, ще троє — були відсутні під час голосування.Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Корецький окреслив ключові пріоритети майбутньої роботи уряду."Це повне забезпечення Сил оборони, нарощування спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, підтримка населення та соціальний захист, насамперед для жителів прифронтових громад", – наголосив він.Окремо Корецький зазначив, що одним із ключових завдань уряду є підготовка країни до наступного опалювального сезону.

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