Федоров підтвердив, що пропонував замінити головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Михайло Федоров вважає, що для перемоги над російськими загарбниками Україні потрібно замінити головнокомандувача ЗСУ.



Про це він сказав під час брифінгу, передає



Що відомо?



Він сказав, що поширювали "брехню" про те, що Федоров нібито замовив розслідування про полк "Скеля".



"Це культура, яка створилася і яку треба викорінити. По-іншому ми не можемо здолати ворога, в якого те ж саме відбувається в системі", - сказав Федоров.



Нагадаємо, зранку 16 липня



Рішення



"Які рішення були запропонновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і головкома, і начальника Генштабу. У нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами. Де сильні командири розвиватимуться і їх не будуть придушувати та списувати, відправляти, догани тощо", - наголосив він.



За словами Федорова, треба лідерство в управління.



"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший", - наголосив він.



Проте, каже Федоров, команда Міноборони зіткнулася із блокуванням всіх запропонованих ініціатив.



"І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми", - додав він.



Відставка Федорова



14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь склад Кабміну.



Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі із самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким і військовим командуванням.



Утім увечері 15 липня Федоров підтвердив, що йде з посади. Наступного дня це викликало масштабні протести в усій країні.



За даними джерел «Суспільного» й «Української правди», Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.



Співрозмовники УП повідомили, що Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та армією, якого ніяк не виходить розв’язати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вважає, що для перемоги над російськими загарбниками Україні потрібно замінити головнокомандувача ЗСУ.Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ Він сказав, що поширювали "брехню" про те, що Федоров нібито замовив розслідування про полк "Скеля"."Це культура, яка створилася і яку треба викорінити. По-іншому ми не можемо здолати ворога, в якого те ж саме відбувається в системі", - сказав Федоров.Нагадаємо, зранку 16 липня у Луцьку розпочалася акція протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та кадрових перестановок в уряді."Які рішення були запропонновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і головкома, і начальника Генштабу. У нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами. Де сильні командири розвиватимуться і їх не будуть придушувати та списувати, відправляти, догани тощо", - наголосив він.За словами Федорова, треба лідерство в управління."Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший", - наголосив він.Проте, каже Федоров, команда Міноборони зіткнулася із блокуванням всіх запропонованих ініціатив."І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми", - додав він.14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь склад Кабміну.Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі із самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким і військовим командуванням.Утім увечері 15 липня Федоров підтвердив, що йде з посади. Наступного дня це викликало масштабні протести в усій країні.За даними джерел «Суспільного» й «Української правди», Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справна посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.Співрозмовники УП повідомили, що Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт із головнокомандувачем ЗСУта армією, якого ніяк не виходить розв’язати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію