Втекла з тераріуму: на Волині поліція та рятувальники допомогли повернути змію власниці
Сьогодні, 13:39
Незвичайний виклик: на Волині патрульні та рятувальники допомогли повернути змію власниці.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві.
Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, а рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева.
Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомій. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько двох тижнів тому.
Після цього змію повернули власниці. З мешканцями провели профілактичну бесіду щодо необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві.
Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, а рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева.
Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомій. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько двох тижнів тому.
Після цього змію повернули власниці. З мешканцями провели профілактичну бесіду щодо необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися.
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