Втекла з тераріуму: на Волині поліція та рятувальники допомогли повернути змію власниці

Втекла з тераріуму: на Волині поліція та рятувальники допомогли повернути змію власниці
Незвичайний виклик: на Волині патрульні та рятувальники допомогли повернути змію власниці.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно патрульні отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві.

Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, а рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева.

Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомій. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько двох тижнів тому.

Після цього змію повернули власниці. З мешканцями провели профілактичну бесіду щодо необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися.

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Теги: Волинь, змія
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