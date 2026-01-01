Втекла з тераріуму: на Волині поліція та рятувальники допомогли повернути змію власниці

Незвичайний виклик: на Волині патрульні та рятувальники допомогли повернути змію власниці.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно патрульні отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві.Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, а рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева.Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомій. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько двох тижнів тому.Після цього змію повернули власниці. З мешканцями провели профілактичну бесіду щодо необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися.