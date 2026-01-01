Волинь отримала понад 361 мільйон на харчування учнів





Після отримання коштів заклади зможуть провести закупівлі та завершити підготовку до початку навчального року, пише



Найбільше учнів програмою планують охопити в Луцькому районі — майже 54,7 тис. дітей у 188 школах. У 103 закладах їжу готуватимуть на місці, у 69 працюватиме аутсорсинг, у 15 — кейтеринг. Ще в одному випадку дітей підвозитимуть до опорної школи, де працює харчоблок.



У Ковельському районі безоплатне гаряче харчування отримуватимуть понад 34,3 тис. учнів у 168 закладах освіти. У 148 школах страви готуватимуть самостійно. В інших організують аутсорсинг, кейтеринг, доставку готових страв або підвезення учнів до шкіл із харчоблоками. У кількох громадах також модернізують харчоблоки та створять опорні кухні.



У Володимирському районі до програми долучаться 90 закладів освіти в 11 громадах, де навчатимуться понад 16,4 тис. учнів. Самостійно готуватимуть їжу у 50 школах, аутсорсинг працюватиме у 33, у п’яти закладах гарячі страви доставлятимуть із сусідніх шкіл, ще у двох використовуватимуть кейтеринг. Частина харчоблоків ще потребує ремонту та оновлення обладнання.



У Камінь-Каширському районі працюють 108 закладів освіти у п’яти громадах. Через особливості прикордонної території у 87 школах харчування організують через аутсорсинг, ще у 21 — через кейтеринг. До початку навчального року громадам потрібно завершити закупівлі, оновити обладнання та виконати необхідні ремонтні роботи.



Нагадаємо, у державному бюджеті на реалізацію програми передбачили 14,4 млрд грн. Окремо заклали кошти на модернізацію харчоблоків у закладах освіти, щоб забезпечити якісне та безпечне харчування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 вересня в усіх комунальних навчальних закладах області учні 1—11 класів будуть харчуватися безплатно. На ці потреби Волинь отримала 361 млн грн із державного бюджету.Після отримання коштів заклади зможуть провести закупівлі та завершити підготовку до початку навчального року, пише misto.media Найбільше учнів програмою планують охопити в Луцькому районі — майже 54,7 тис. дітей у 188 школах. У 103 закладах їжу готуватимуть на місці, у 69 працюватиме аутсорсинг, у 15 — кейтеринг. Ще в одному випадку дітей підвозитимуть до опорної школи, де працює харчоблок.У Ковельському районі безоплатне гаряче харчування отримуватимуть понад 34,3 тис. учнів у 168 закладах освіти. У 148 школах страви готуватимуть самостійно. В інших організують аутсорсинг, кейтеринг, доставку готових страв або підвезення учнів до шкіл із харчоблоками. У кількох громадах також модернізують харчоблоки та створять опорні кухні.У Володимирському районі до програми долучаться 90 закладів освіти в 11 громадах, де навчатимуться понад 16,4 тис. учнів. Самостійно готуватимуть їжу у 50 школах, аутсорсинг працюватиме у 33, у п’яти закладах гарячі страви доставлятимуть із сусідніх шкіл, ще у двох використовуватимуть кейтеринг. Частина харчоблоків ще потребує ремонту та оновлення обладнання.У Камінь-Каширському районі працюють 108 закладів освіти у п’яти громадах. Через особливості прикордонної території у 87 школах харчування організують через аутсорсинг, ще у 21 — через кейтеринг. До початку навчального року громадам потрібно завершити закупівлі, оновити обладнання та виконати необхідні ремонтні роботи.Нагадаємо, у державному бюджеті на реалізацію програми передбачили 14,4 млрд грн. Окремо заклали кошти на модернізацію харчоблоків у закладах освіти, щоб забезпечити якісне та безпечне харчування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію