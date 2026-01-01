Битва за людей: скільки українців працює у Польщі





Про це пише



Структурна зміна: бізнес не відпустить людей



Аналітики Gremi Personal зазначають, що залежність від українських працівників вже стала нормою для польського бізнесу.



"Понад мільйон іноземних працівників - це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна польської економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства", - каже засновник компанії Євген Кіріченко.



Наслідки для українського ринку праці



За його словами, ця тенденція матиме довгострокові наслідки для всього регіону Центральної та Східної Європи і, в тому числі, для України.



"Після завершення війни Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться одночасно відбудовувати економіку, реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти та компенсувати демографічні втрати. Проте в цей самий час Польща, Німеччина, Чехія та інші країни також потребуватимуть працівників. Фактично розпочнеться конкуренція за одну й ту саму робочу силу", - каже експерт.



Аналітики підкреслюють, що в Україні поки що відсутні нормотворчо-прикладні кроки для вирішення проблеми, а заяви залишаються лише на політичному рівні.



На думку, Кіріченка, якщо значна частина громадян обере працю за кордоном, Україна зіткнеться з нестачею працівників саме тоді, коли вони будуть найбільше потрібні для відбудови.



Читайте також про те, що з 8 липня 2026 року у Польщі почали посилено перевіряти трудові контракти іноземців. Тепер інспекція праці може примусово переводити цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори у разі виявлення, що працівник насправді працює у штаті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. В країні офіційно працювали 757,7 тис. наших громадян - це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців, станом на січень 2026-го.Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.Аналітики Gremi Personal зазначають, що залежність від українських працівників вже стала нормою для польського бізнесу."Понад мільйон іноземних працівників - це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна польської економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства", - каже засновник компаніїЗа його словами, ця тенденція матиме довгострокові наслідки для всього регіону Центральної та Східної Європи і, в тому числі, для України."Після завершення війни Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться одночасно відбудовувати економіку, реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти та компенсувати демографічні втрати. Проте в цей самий час Польща, Німеччина, Чехія та інші країни також потребуватимуть працівників. Фактично розпочнеться конкуренція за одну й ту саму робочу силу", - каже експерт.Аналітики підкреслюють, що в Україні поки що відсутні нормотворчо-прикладні кроки для вирішення проблеми, а заяви залишаються лише на політичному рівні.На думку, Кіріченка, якщо значна частина громадян обере працю за кордоном, Україна зіткнеться з нестачею працівників саме тоді, коли вони будуть найбільше потрібні для відбудови.Читайте також про те, що з 8 липня 2026 року у Польщі почали посилено перевіряти трудові контракти іноземців. Тепер інспекція праці може примусово переводити цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори у разі виявлення, що працівник насправді працює у штаті.

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