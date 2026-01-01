У Луцьку замінять 22 кілометри трубопроводів. АДРЕСИ





Частину робіт уже розпочали, ще кілька підрядників вийдуть на об’єкти наступного тижня, розповів у коментарі Антон Безносиков.



Йдеться про заміну зношених труб на нові попередньо ізольовані. Загалом планують оновити 22 км трубопроводів на 16 ділянках. Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Бюджет другої фази — 15,7 млн євро, з яких більша частина — кредитні кошти, а також грант ЄС і співфінансування міста.



У першу чергу обрали мережі в критичному стані та ті, що впливають на стабільність теплопостачання.



Зокрема, роботи заплановані:



від ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А до ЦТП на вул. Івасюка Володимира, 10-Б;



від ВТ-56 на вул. Ярослава Мудрого, 44 до ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А;



від ВТ-11 на вул. Кравчука, 7-А до ВТ-13 на вул. Кравчука, 13;



від ВТ-2 на вул. Загородній, 3-А до ВТ-7 на вул. Теремнівській, 87-А;



від ВТ-31 на просп. Соборності, 11-Ж до ВТ-28 на просп. Соборності, 19;



від ВТ-15 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-27 на просп. Соборності, 25.



Наразі техніка вже працює на проспекті Соборності між будинками № 11 та № 1 9, а також на ділянці від Кравчука, 17 до проспекту Соборності. Там проводять розкопки та підготовчі роботи.



Комунальники працюватимуть на ділянках щонайменше два місяці, а за планом завершити їх мають до початку опалювального сезону, розповів misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.



Через реконструкцію можливі тимчасові незручності, зокрема перекопані ділянки доріг і перебої з гарячою водою поза графіком.



Наразі частина мереж, де вже тривають роботи, і так перебуває на профілактиці, тому додаткових відключень поки не оголошували, додав Безносиков.



Надалі ситуація залежатиме від того, на яких об’єктах працюватимуть підрядники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартувала реконструкція теплових мереж у межах другої фази проєкту оновлення централізованого опалення.Частину робіт уже розпочали, ще кілька підрядників вийдуть на об’єкти наступного тижня, розповів у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло»Йдеться про заміну зношених труб на нові попередньо ізольовані. Загалом планують оновити 22 км трубопроводів на 16 ділянках. Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Бюджет другої фази — 15,7 млн євро, з яких більша частина — кредитні кошти, а також грант ЄС і співфінансування міста.У першу чергу обрали мережі в критичному стані та ті, що впливають на стабільність теплопостачання.Зокрема, роботи заплановані:від ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А до ЦТП на вул. Івасюка Володимира, 10-Б;від ВТ-56 на вул. Ярослава Мудрого, 44 до ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А;від ВТ-11 на вул. Кравчука, 7-А до ВТ-13 на вул. Кравчука, 13;від ВТ-2 на вул. Загородній, 3-А до ВТ-7 на вул. Теремнівській, 87-А;від ВТ-31 на просп. Соборності, 11-Ж до ВТ-28 на просп. Соборності, 19;від ВТ-15 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-27 на просп. Соборності, 25.Наразі техніка вже працює на проспекті Соборності між будинками № 11 та № 1 9, а також на ділянці від Кравчука, 17 до проспекту Соборності. Там проводять розкопки та підготовчі роботи.Комунальники працюватимуть на ділянках щонайменше два місяці, а за планом завершити їх мають до початку опалювального сезону, розповів misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.Через реконструкцію можливі тимчасові незручності, зокрема перекопані ділянки доріг і перебої з гарячою водою поза графіком.Наразі частина мереж, де вже тривають роботи, і так перебуває на профілактиці, тому додаткових відключень поки не оголошували, додав Безносиков.Надалі ситуація залежатиме від того, на яких об’єктах працюватимуть підрядники.

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