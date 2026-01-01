На Волині в аварії загинув 29-річний чоловік





Про це у коментарі Марина Балдич.



За її словами, ДТП сталася 15 липня. Попередньо, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок аварії чоловік помер на місці.



В поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.



Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Згорани Ковельського району в аварії загинув 29-річний чоловік. Його авто з'їхало у кювет і перекинулося.Про це у коментарі Суспільному 16 липня розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції ВолиніЗа її словами, ДТП сталася 15 липня. Попередньо, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок аварії чоловік помер на місці.В поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі.

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