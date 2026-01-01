На Волині в аварії загинув 29-річний чоловік
Сьогодні, 14:05
Поблизу села Згорани Ковельського району в аварії загинув 29-річний чоловік. Його авто з'їхало у кювет і перекинулося.
Про це у коментарі Суспільному 16 липня розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.
За її словами, ДТП сталася 15 липня. Попередньо, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок аварії чоловік помер на місці.
В поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі.
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Про це у коментарі Суспільному 16 липня розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.
За її словами, ДТП сталася 15 липня. Попередньо, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням. Внаслідок аварії чоловік помер на місці.
В поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Всі обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі.
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