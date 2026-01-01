У Луцьку, Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони





Учасники з 9:00 почали збиратися на Театральному майдані Луцька, повідомила кореспондентка



Люди із собою принесли плакати із написами: "Україні потрібні результати, а не кадрові ігри", "стабільні лише зручні генерали", "Брехливі девізи ніколи знову" та інші.



На площі Франка у Києві — одному з найближчих місць до перекритого урядового кварталу — відбувається протест проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також люди зібралися в інших містах країни, пише



У Києві на акції протесту присутні сотні людей, які тримають картонні плакати з написами «Поверніть Федорова», «Федоров > совок» і скандують «Федоров — міністр оборони», «Одна, єдина, соборна Україна».



Ініціатором протесту в Києві став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, Федорова звільнили «під час ефективних реформ», а замість нього призначать «людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути».



Тож протестом він закликав показати президенту Володимиру Зеленському, що «ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців».



Також акції відбуваються в інших містах України, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Чернівцях.



Відставка Федорова



14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.



Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі з самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким та військовим командуванням.



Утім увечері 15 липня Федоров підтвердив, що йде з посади.



За даними джерел «Суспільного» та «Української правди», Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.



Співрозмовники УП повідомили, що Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 16 липня у Луцьку розпочалася акція протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та кадрових перестановок в уряді.Учасники з 9:00 почали збиратися на Театральному майдані Луцька, повідомила кореспондентка Суспільного Люди із собою принесли плакати із написами: "Україні потрібні результати, а не кадрові ігри", "стабільні лише зручні генерали", "Брехливі девізи ніколи знову" та інші.На площі Франка у Києві — одному з найближчих місць до перекритого урядового кварталу — відбувається протест проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також люди зібралися в інших містах країни, пише hromadske У Києві на акції протесту присутні сотні людей, які тримають картонні плакати з написами «Поверніть Федорова», «Федоров > совок» і скандують «Федоров — міністр оборони», «Одна, єдина, соборна Україна».Ініціатором протесту в Києві став ветеран Дмитро Козятинський. За його словами, Федорова звільнили «під час ефективних реформ», а замість нього призначать «людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути».Тож протестом він закликав показати президенту Володимиру Зеленському, що «ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців».Також акції відбуваються в інших містах України, зокрема у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Чернівцях.14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.Зеленський говорив, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров перепризначений на посаду очільника Міноборони разом із новим урядом, і що визначиться з кандидатом після зустрічі з самим Федоровим, кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сергієм Корецьким та військовим командуванням.Утім увечері 15 липня Федоров підтвердив, що йде з посади.За даними джерел «Суспільного» та «Української правди», Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони замість Михайла Федорова.Співрозмовники УП повідомили, що Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити.

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