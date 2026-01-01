Нові правила комуналки: кому більше не нараховуватимуть плату за транспортування газу

В Україні власники приватних будинків та квартир, які постраждали через війну й стали непридатними для безпечного газопостачання, більше не платитимуть за доставку газу. На весь час, поки в оселі немає газу, людей також звільнили від обов’язку щомісяця надсилати дані приладів обліку, а в окремих випадках — і від витрат на технічне обслуговування мереж усередині будинку.Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), адаптувавши чинні правила споживання до вимог законодавства щодо нарахування комунальних платежів.Нові правила розповсюджуються на власників житла, що постраждало від російських обстрілів. Мова йде про квартири та будинки, які отримали такі руйнування, що користуватися газовими приладами там стало просто небезпечно. У подібних випадках плату за доставку газу нараховувати припиняють.Раніше з цим постійно виникали проблеми, адже платіжка за розподіл блакитного палива розраховується за обсягами минулого року і взагалі не залежить від того, чи користуєтеся ви ресурсом прямо зараз. Через цю юридичну колізію людям, які втратили дах над головою і там давно не живуть, усе одно продовжували приходити рахунки. Тепер цю проблему нарешті вирішили на рівні закону.Кому також не доведеться платити за технічне обслуговуванняЦі зміни стосуються не тільки самої доставки газу. У деяких випадках закон також дозволяє не платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоповерхівках. Тож власники зруйнованих війною осель повністю звільняються від цих витрат на весь період, поки користуватися газом фізично неможливо.У Національній комісії пояснили, що головне завдання нових правил — не змушувати громадян віддавати гроші за послуги, які вони через наслідки бойових дій насправді не отримують.Суттєво спростили правила й для передачі показників лічильника. Власників пошкодженого чи зруйнованого житла звільнили від обов’язку щомісяця надсилати показники лічильника газу оператору газорозподільної системи.Пільга діятиме протягом усього часу, поки в оселі немає можливості користуватися газом і плату за розподіл не нараховують. Завдяки цьому людям не доведеться щомісяця марнувати час і передавати одні й ті самі нулі на лічильнику лише заради формальності.Особливість газових правил полягала в тому, що вартість транспортування палива розраховують на основі річної потужності за минулий період, а не за фактично спалені кубометри в конкретному місяці. Саме тому нульове споживання раніше автоматично не скасовувало цифри в платіжках за доставку. Нова постанова почне діяти вже з наступного дня після її офіційного опублікування.