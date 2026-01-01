Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився на 14 коп. Євро втратив 13 коп. Водночас злотий залишився без змін.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 44,74 (-14 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,06 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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