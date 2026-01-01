Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це свідчать дані Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,74 (-14 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,06 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився на 14 коп. Євро втратив 13 коп. Водночас злотий залишився без змін.Про це свідчать дані Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,74 (-14 коп.)Курс євро1 євро — 51,06 (-13 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

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