16 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, ексректор Луцького НТУ(на фото).Також день народження 16 липня у волинських журналісток:, секретаря Луцької міської радита співачкиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло, Петро, Федір.Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та достатку.16 липня 1616 року заклали наріжний камінь костьолу Петра і Павла у Луцьку.У цей день 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету.А 2007 року 16 липня сталася одна з найбільших фосфорних екологічних катастроф, яка зачепила й Волинь, зокрема Горохівський район. Тоді у селі Ожидів на Львівщині 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колії.Через витік фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, зона ураження якої становила близько 90 квадратних кілометрів. Жителів найближчих сіл тимчасово відселили.У 2012 році голова Волинської ОДА Борис Клімчук призначив нового директора в історико-культурний заповідник "Старий Луцьк". Ним став Павло Рудецький.16 липня в Україні святкують День бухгалтера і аудитора. Це свято святкують щорічно 16 липня від 2004 року. Дата святкування була вибрана на честь ухвалення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 1999 року. Це свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки.Також 16 липня День ухвалення Декларації про суверенітет України. Декларація про державний суверенітет України була прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР конституційною більшістю народних депутатів. За цей документ проголосували 355 депутатів, чотири депутати були проти, а один утримався. Ця Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України.