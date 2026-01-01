На Волині вандали осквернили могили: що відомо





Це – могили батька та бабусі жительки села Наталії Струк-Маковецької, депутатки Любешівської селищної ради. Про це повідомила депутатка, передає



«Сьогодні я побачила те, що важко описати словами. Невідомі особи обмалювали та обписали нецензурною лайкою могили мого батька, моєї бабусі та ще одного односельчанина. Для мене це не лише особистий біль. Це злочин, який свідчить про повну моральну деградацію тих, хто здатен знущатися над пам’яттю людей, яких уже немає серед живих», – розповіла Наталія Струк-Маковецька.



За її словами, про інцидент уже повідомили правоохоронців. Вона зазначила, що справа передана працівникам поліції та висловила сподівання, що винних встановлять і притягнуть до кримінальної відповідальності.



Також жінка звернулася до всіх, хто міг стати свідком події або володіє будь-якою інформацією, із проханням повідомити про це її особисто або звернутися до поліції.



«Пам’ять про наших рідних – свята. І кожен, хто посягає на неї, має відповідати за свої вчинки. Якщо цей вчинок був спробою завдати болю саме мені, то майте мужність говорити зі мною особисто. Не вплутуйте у свої вчинки пам’ять людей, яких уже немає серед живих. Це межа, яку не можна переступати», – наголосила вона.



Обставини події встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Угриничі Любешівської громади стався кричущий випадок наруги над місцем поховання. Невідомі особи обмалювали та вкрили нецензурними написами могили місцевих жителів.Це – могили батька та бабусі жительки села, депутатки Любешівської селищної ради. Про це повідомила депутатка, передає «Нове життя» «Сьогодні я побачила те, що важко описати словами. Невідомі особи обмалювали та обписали нецензурною лайкою могили мого батька, моєї бабусі та ще одного односельчанина. Для мене це не лише особистий біль. Це злочин, який свідчить про повну моральну деградацію тих, хто здатен знущатися над пам’яттю людей, яких уже немає серед живих», – розповіла Наталія Струк-Маковецька.За її словами, про інцидент уже повідомили правоохоронців. Вона зазначила, що справа передана працівникам поліції та висловила сподівання, що винних встановлять і притягнуть до кримінальної відповідальності.Також жінка звернулася до всіх, хто міг стати свідком події або володіє будь-якою інформацією, із проханням повідомити про це її особисто або звернутися до поліції.«Пам’ять про наших рідних – свята. І кожен, хто посягає на неї, має відповідати за свої вчинки. Якщо цей вчинок був спробою завдати болю саме мені, то майте мужність говорити зі мною особисто. Не вплутуйте у свої вчинки пам’ять людей, яких уже немає серед живих. Це межа, яку не можна переступати», – наголосила вона.Обставини події встановлюють правоохоронці.

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