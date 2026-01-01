У Ковелі чоловік вкрав сумку продавчині з грошима на дитину: як його покарали





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 2 липня, пише



Інцидент трапився 19 серпня 2025 року. Як встановив суд, чоловік через незачинений запасний вхід проник до підсобного приміщення магазину на вулиці Косачів. Там він викрав жіночу сумку продавчині, в якій були 7 тисяч гривень, гаманець із 200 гривнями, банківська картка та ключі від торгового закладу.



Потерпіла розповіла, що залишила сумку у службовому приміщенні, а наприкінці робочого дня виявила її зникнення. За словами жінки, гроші вона відкладала на покупки для дитини до школи.



Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що зайшов до магазину через службовий вхід нібито у пошуках роботи, а кошти, які фігурували на відеозаписах, назвав сувенірними купюрами. Також чоловік запевняв, що сумка, яку він ніс після виходу з магазину, належала йому.



Однак суд не погодився з такими доводами. Провину чоловіка підтвердили записи камер відеоспостереження, показання потерпілої та свідків, а також результати слідчого експерименту.



Як з'ясувалося, обвинувачений уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Ба більше, нову крадіжку він вчинив менш ніж через два тижні після звільнення з місць позбавлення волі.



Суд визнав його винним за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану — та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.



Крім того, із засудженого стягнуть понад 11 тисяч гривень на користь потерпілої. З цієї суми 6 140 гривень становить матеріальна шкода, ще 5 тисяч гривень — моральна. Також чоловік має компенсувати державі понад 1,7 тисячі гривень витрат на проведення експертизи. Ще 2 тисячі гривень, вилучені під час слідства, суд постановив повернути потерпілій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі суд виніс вирок чоловікові, який викрав сумку з грошима із магазину «Дім іграшки». За скоєне рецидивіст отримав шість років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 2 липня, пише ВСН Інцидент трапився 19 серпня 2025 року. Як встановив суд, чоловік через незачинений запасний вхід проник до підсобного приміщення магазину на вулиці Косачів. Там він викрав жіночу сумку продавчині, в якій були 7 тисяч гривень, гаманець із 200 гривнями, банківська картка та ключі від торгового закладу.Потерпіла розповіла, що залишила сумку у службовому приміщенні, а наприкінці робочого дня виявила її зникнення. За словами жінки, гроші вона відкладала на покупки для дитини до школи.Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що зайшов до магазину через службовий вхід нібито у пошуках роботи, а кошти, які фігурували на відеозаписах, назвав сувенірними купюрами. Також чоловік запевняв, що сумка, яку він ніс після виходу з магазину, належала йому.Однак суд не погодився з такими доводами. Провину чоловіка підтвердили записи камер відеоспостереження, показання потерпілої та свідків, а також результати слідчого експерименту.Як з'ясувалося, обвинувачений уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Ба більше, нову крадіжку він вчинив менш ніж через два тижні після звільнення з місць позбавлення волі.Суд визнав його винним за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану — та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.Крім того, із засудженого стягнуть понад 11 тисяч гривень на користь потерпілої. З цієї суми 6 140 гривень становить матеріальна шкода, ще 5 тисяч гривень — моральна. Також чоловік має компенсувати державі понад 1,7 тисячі гривень витрат на проведення експертизи. Ще 2 тисячі гривень, вилучені під час слідства, суд постановив повернути потерпілій.

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