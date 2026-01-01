На Волині суд відмовився повернути державі гектар землі в заказнику «Гнідавське болото»

На Волині суд відмовився повернути державі гектар землі в заказнику «Гнідавське болото»
Луцький міськрайонний суд відмовив у поверненні Боратинській громаді гектара землі в заказнику «Гнідавське болото». Феміда погодилася, що заповідну ділянку не мали права передавати у приватні руки, однак залишила її нинішньому власнику. Мовляв, державні органи самі створили цю проблему.

Про долю однієї з ділянок стало відомо з рішення Луцького міськрайонного суду від 10 липня 2026 року, пише "Сила правди".

Заступник керівника Луцької окружної прокуратури Сергій Мацюк у суді вимагав визнати незаконною передачу гектара заповідної землі в заказнику «Гнідавське болото» в межах Боратинської сільради в приватну власність і повернути її громаді. Позивач доводив, що ділянка належить до природно-заповідного фонду і приватизації не підлягає. Тож прокурор просив суд скасувати відповідний наказ Держгеокадастру, визнати недійсним договір купівлі-продажу, скасувати реєстрацію права власності та зобов’язати нинішнього власника повернути землю громаді.

Спірний гектар Головне управління Держгеокадастру в області передало приватній особі для ведення особистого селянського господарства у жовтні 2020 року. Майже через чотири роки, у липні 2024-го, перший власник продав землю нинішньому.

Розташування ділянки на території заказника підтвердили земельно-технічні експертизи.

Суд погодився з прокурором, що спірна ділянка належить до природно-заповідного фонду. Попри це нинішнього власника Феміда визнала добросовісним набувачем. Йшлося про те, що чоловік купив ділянку як звичайну: в документації із землеустрою не було жодної згадки про «Гнідавське болото». Понад те, суд звернув увагу, що межі заказника досі не виділені в натурі й не внесені до Державного земельного кадастру, хоча він створений ще у 1995 році. Суд вирішив, що за таких обставин не має страждати новий господар землі.

«Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються», – йдеться в рішенні.

Крім того, в судових документах вказано, що власникові ніхто не запропонував грошової компенсації, тож Феміда вирішила, що втручання в його право було б непропорційним, – і в позові відмовив. Себто гектар заповідної землі залишиться в приватній власності.

Прокуратура може скористатися правом на апеляцію.

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Теги: суд, земля
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