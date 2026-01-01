Митрополита Луцького і Волинського Михаїла президент нагородив орденом «За заслуги»

Володимир Зеленський підписав Указ від 15 липня 2026 року № 604/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності».



Про це інформує Волинська ОВА.



За вагомий внесок у державне будівництво, зміцнення української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Української Державності державними нагородами відзначено жителів Волинської області.



Так, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено митрополита Луцького і Волинського, керуючого Волинською єпархією Православної церкви України Михаїла.



Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Аллу Оніщук, бригадного птахівника товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель».

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