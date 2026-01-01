Митрополита Луцького і Волинського Михаїла президент нагородив орденом «За заслуги»

Митрополита Луцького і Волинського Михаїла президент нагородив орденом «За заслуги»
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ від 15 липня 2026 року № 604/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності».

Про це інформує Волинська ОВА.

За вагомий внесок у державне будівництво, зміцнення української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Української Державності державними нагородами відзначено жителів Волинської області.

Так, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено митрополита Луцького і Волинського, керуючого Волинською єпархією Православної церкви України Михаїла.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Аллу Оніщук, бригадного птахівника товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Михаїл, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вандали осквернили могили: що відомо
Сьогодні, 21:45
Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Петро Мельник
Сьогодні, 21:15
Митрополита Луцького і Волинського Михаїла президент нагородив орденом «За заслуги»
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 16 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині зустріли звільненого з полону 56-річного воїна Анатолія Лук'янчука
Сьогодні, 19:00
Медіа
відео
1/8