Митрополита Луцького і Волинського Михаїла президент нагородив орденом «За заслуги»
Сьогодні, 20:38
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ від 15 липня 2026 року № 604/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності».
Про це інформує Волинська ОВА.
За вагомий внесок у державне будівництво, зміцнення української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Української Державності державними нагородами відзначено жителів Волинської області.
Так, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено митрополита Луцького і Волинського, керуючого Волинською єпархією Православної церкви України Михаїла.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Аллу Оніщук, бригадного птахівника товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель».
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Про це інформує Волинська ОВА.
За вагомий внесок у державне будівництво, зміцнення української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Української Державності державними нагородами відзначено жителів Волинської області.
Так, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено митрополита Луцького і Волинського, керуючого Волинською єпархією Православної церкви України Михаїла.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Аллу Оніщук, бригадного птахівника товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель».
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