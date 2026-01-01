У Центральному парку Луцька зріжуть 20 дерев
Сьогодні, 18:16
У Центральному парку поблизу атракціонів розпочали розчищати територію та видаляти дерева. Робітники прибирають стовбури, повалені нещодавньою негодою, а також зрізають сухі ялини.
Загалом зріжуть близько 20 дерев: орієнтовно 16 біля «Автодрому» та ще 4 біля інших атракціонів, повідомив misto.media директор КП «Парки і сквери» Олександр Михалусь.
З його слів, хвойні дерева були серйозно пошкоджені шкідниками, через що повністю всохли. Гілки робітники вже розчистили і наразі забирають стовбури.
Нових дерев на цьому місці влітку висаджувати не планують. До цього питання обіцяють повернутися восени.
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Загалом зріжуть близько 20 дерев: орієнтовно 16 біля «Автодрому» та ще 4 біля інших атракціонів, повідомив misto.media директор КП «Парки і сквери» Олександр Михалусь.
З його слів, хвойні дерева були серйозно пошкоджені шкідниками, через що повністю всохли. Гілки робітники вже розчистили і наразі забирають стовбури.
Нових дерев на цьому місці влітку висаджувати не планують. До цього питання обіцяють повернутися восени.
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