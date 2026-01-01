Міфи, що ожили, або 7 найцікавіших курортів Греції літа 2026





Тури в Грецію - Олімпійська Рів'єра

Традиційна туристична назва грецької області Пієрія (північний захід Егейського моря). Головна пам'ятка – легендарна гора Олімп, місце зустрічей та спекотних суперечок давньогрецьких богів. Зараз Пієрія – ланцюжок курортних містечок з пляжами, готелями, ресторанами та туристичними розвагами. Найзручніший шлях до Олімпу починається в курортному селищі Літохоро з пляжем Плака. Для шанувальників трекінгу розроблено кілька маркованих маршрутів. Більшість туристів милуються панорамними краєвидами Олімпійської Рів’єри з оглядових майданчиків.



Гігантомахія

Грандіозна битва богів та гігантів протягом тисячоліть надихала поетів, художників та скульпторів. Перемогу богам забезпечив смертний, легендарний герой Геракл. Грандіозна битва відбувалась на величезній території. Головна сутичка Зевса та гіганта Полібота розгорнулася на острові Кос. З тіл гігантів сформувалися скелі Агіос Стефанос острова Міконос. Романтиків приваблюють місячні пейзажі пляжу Влихада на Санторіні.



Порятунок Одіссея

Прекрасній Навсікаї наснився дивовижний сон: богиня Афіна наказала дочці царя випрати весільне вбрання. На березі моря Навсікая зустріла Одіссея, який дивом вижив після жахливої корабельної аварії. Описана Гомером романтична зустріч відбулася на пляжі Палеокастриця острова Корфу, одного з найпопулярніших напрямків літніх турів до Греції. Помилуватися чудовими краєвидами рекомендуємо з оглядового майданчика біля руїн візантійського Замку Ангелів.



Народження Афродіти

Богиня краси з'явилася з морської піни на пляжі Петру-ту-Роміу (південно-західне узбережжя острова Кіпр). Найближче курортне місто – Пафос. Пляж дикий, добиратися зручно у складі екскурсійної групи. Досвідчені плавці у гонитві за вічною молодістю намагаються проплисти навколо Скелі Афродіти.



Лабіринт Мінотавра

Основний туристичний магніт острова Крит і чудова локація для фотосесій. Дістатись до Кносського палацу-лабіринту зручно від популярних приморських курортів Ретимно, Іракліон, Агіос Ніколаос. Сім'ям з маленькими дітьми варто побувати в Labyrinth Park поблизу курорту Херсонісос: прогулятися лабіринтом, пройти квест «Втеча Атлантиди» і познайомитися з Цербером.



Містичний Афон

Це правда: південна монастирська частина півострова Афон (Халкідікі, Північ Греції) повністю закрита для відвідин. Побувати у православних храмах дозволяють виключно чоловікам, і лише при отриманні особливого дозволу (діамонітіріон). Натомість північне та західне узбережжя півострова Афон – це довга смуга пляжів та приморських готелів.



Найкращі пляжі грецького півострова Афон:



Уранополіс. Жваве курортне містечко з розвиненою інфраструктурою.

Комиця. Сосни, тиша, піщані пляжі.

Трипити. Ідеальний для відпочинку з дітьми: піщаний вхід у воду, від високих хвиль берег прикриває острів Амуліані.

Ксіропотамо. Самотня бухта для спокійного відпочинку.



Купальні Артеміди та Аполлона

Цілющі води курортного містечка Лутраки в Коринфській затоці нерідко згадуються в грецькій історії. Тут відновлювалися після битв воїни Спарти, і намагалися здобути вічну молодість знамениті красуні. За легендою, першою знайшла цілющі джерела богиня Артеміда. А її брат Аполлон обрав Лутраки для своєї основної резиденції. Сьогодні Лутракі – визнаний морський та термальний курорт з десятками спа-центрів та чудовими готелями.



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