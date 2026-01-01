Трамп зробив заяву про завершення війни Росії проти України

Трамп зробив заяву про завершення війни Росії проти України
Війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його президентського терміну, який спливає в січні 2029 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп розповів, чи вірить у завершення війни за свого правління
Дональда Трампа запитали, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства.

"Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене", - сказав Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктатору володимиру путіну про завершення війни.

"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", - розповів американський лідер.

Трамп вважає, що путін готовий до угоди

За словами Трампа, глава Кремля нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися.

"Я думаю, що він готовий укласти угоду", - зазначив президент США.

На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно.

"Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.

Тим часом у США триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії.

Напередодні Трамп заявив, що ймовірність ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема є "досить високою".

За словами президента США, до документа також можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".

Документ зобов'язує Трампа запровадити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу, водночас передбачивши винятки для країн, які скорочують такий імпорт.

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Теги: Росія, війна
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