Трамп зробив заяву про завершення війни Росії проти України





Як повідомляє Дональд Трамп.



Трамп розповів, чи вірить у завершення війни за свого правління

Дональда Трампа запитали, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства.



"Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене", - сказав Трамп.



Журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктатору володимиру путіну про завершення війни.



"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", - розповів американський лідер.



Трамп вважає, що путін готовий до угоди



За словами Трампа, глава Кремля нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися.



"Я думаю, що він готовий укласти угоду", - зазначив президент США.



На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно.



"Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.



Тим часом у США триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії.



Напередодні Трамп заявив, що ймовірність ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема є "досить високою".



За словами президента США, до документа також можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".



Документ зобов'язує Трампа запровадити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу, водночас передбачивши винятки для країн, які скорочують такий імпорт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його президентського терміну, який спливає в січні 2029 року.Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Fox News заявив президент СШАТрамп розповів, чи вірить у завершення війни за свого правлінняДональда Трампа запитали, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства."Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене", - сказав Трамп.Журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктаторупро завершення війни."Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", - розповів американський лідер.За словами Трампа, глава Кремля нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися."Я думаю, що він готовий укласти угоду", - зазначив президент США.На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно."Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.Тим часом у США триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії.Напередодні Трамп заявив, що ймовірність ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема є "досить високою".За словами президента США, до документа також можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".Документ зобов'язує Трампа запровадити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу, водночас передбачивши винятки для країн, які скорочують такий імпорт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію