Реанімація в аптеці: у Луцьку медики врятували чоловікові життя

Реанімація в аптеці: у Луцьку медики врятували чоловікові життя
14 липня о 12:04 на лінію 103 відділу оперативно-диспетчерської служби надійшов виклик від фармацевта однієї з аптек у центрі Луцька про те, що у чоловіка виник біль за грудиною.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На виклик виїхала бригада Луцьк-15 відділу медицини катастроф. На момент приїзду бригади ЕМД у чоловіка сталася раптова зупинка кровообігу. Лікарі негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, на моніторі при оцінці ритму – фібриляція шлуночків, проведено дефібриляцію розрядами 150Дж, потім 200Дж. Завдяки злагодженій командній роботі та чіткому дотриманню протоколу вже на 6-ій хвилині реанімаційних заходів у чоловіка було відновлено спонтанний кровообіг.

Після цього пацієнту забезпечили необхідну післяреанімаційну підтримку. У свідомості та стабільному стані його госпіталізували до закладу охорони здоров’я.

Нагадаємо, на Волині визначили переможця конкурсу на посаду керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Теги: Луцьк, аптека, чоловік, медики
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