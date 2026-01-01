Реанімація в аптеці: у Луцьку медики врятували чоловікові життя





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На виклик виїхала бригада Луцьк-15 відділу медицини катастроф. На момент приїзду бригади ЕМД у чоловіка сталася раптова зупинка кровообігу. Лікарі негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, на моніторі при оцінці ритму – фібриляція шлуночків, проведено дефібриляцію розрядами 150Дж, потім 200Дж. Завдяки злагодженій командній роботі та чіткому дотриманню протоколу вже на 6-ій хвилині реанімаційних заходів у чоловіка було відновлено спонтанний кровообіг.



Після цього пацієнту забезпечили необхідну післяреанімаційну підтримку. У свідомості та стабільному стані його госпіталізували до закладу охорони здоров’я.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 липня о 12:04 на лінію 103 відділу оперативно-диспетчерської служби надійшов виклик від фармацевта однієї з аптек у центрі Луцька про те, що у чоловіка виник біль за грудиною.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На виклик виїхала бригада Луцьк-15 відділу медицини катастроф. На момент приїзду бригади ЕМД у чоловіка сталася раптова зупинка кровообігу. Лікарі негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, на моніторі при оцінці ритму – фібриляція шлуночків, проведено дефібриляцію розрядами 150Дж, потім 200Дж. Завдяки злагодженій командній роботі та чіткому дотриманню протоколу вже на 6-ій хвилині реанімаційних заходів у чоловіка було відновлено спонтанний кровообіг.Після цього пацієнту забезпечили необхідну післяреанімаційну підтримку. У свідомості та стабільному стані його госпіталізували до закладу охорони здоров’я.Нагадаємо, на Волині визначили переможця конкурсу на посаду керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію