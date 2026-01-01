Волинська «екстренка» отримала нового керівника: хто переміг у конкурсі

На Волині визначили переможця конкурсу на посаду керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради.Під час засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф очільник конкурсної комісії, заступник голови Волиньрадипоінформував, що на участь у конкурсі за підсумками попереднього розгляду поданих пакетів документів схвалено три кандидатури. Це: керівник відокремленого підрозділу приватного медичного центру, теперішній виконувач обов’язки директора ЦЕМДМКта колишня працівниця екстренки, а нині очільниця санітарно-медичної служби Волинського управління ДСНСВідповідно до нормативних документів оцінювання претендентів проходило у два етапи. Спершу члени комісії проаналізували відповідність учасників конкурсу критеріям доброчесності: здатності спрямовувати дії на захист прав пацієнтів і суспільства, утримуватися від превалювання приватного інтересу під час професійної діяльності, дотримуватися норм професійної етики на службі та поза нею. Обґрунтованих сумнівів щодо доброчесності кандидатів члени комісії не висловили.Тож другий етап відбору передбачав презентацію учасниками конкурсу стратегії розвитку установи, яку мають бажання очолити. За результатами конкурсних пропозицій члени комісії за 12-бальною шкалою оцінювали професійні компетентності (стратегічні, організаційні, аналітичні, виконавські, комунікативні та особистісні) та управлінські навички (прийняття ефективних рішень, впровадження змін, кризовий менеджмент, управління персоналом) кожного кандидата.Не реформа «швидкої», а новий суспільний договір, який базуватиметься на доступності, клінічній якості послуг та повазі до працівників служби, - так окреслив суть своєї стратегії Павло Костюк. В основу перспективного плану розвитку Оксана Цьось заклала європейські стандарти екстреної допомоги: цифровізацію, телемедицину, формування стратегічних резервів, посилення взаємодії з іншими екстреними службами, професійний розвиток і психологічну підтримку персоналу. На підставі аналізу сильних і слабких сторін волинської екстренки Юрій Романішин зосередився на шляхах подолання викликів як в короткостроковій, так і в далекосяжній перспективі. В його пріоритетах - однакова доступність до невідкладної та екстреної допомоги в містах та сільській місцевості, безумовне дотримання часу прибуття навіть з урахуванням далековіддаленості населених пунктів і незадовільного стану доріг, якісне і кількісне кадрове забезпечення, щорічне професійне оцінювання працівників, рівномірність навантаження на бригади, супутниковий зв’язок як альтернатива проводовому на мобільному.За підсумками оцінювання та співбесід Павло Костюк здобув 9,2 балів, Оксана Цьось – 13, Юрій Романішин – 22,3. Відкритим прямим голосуванням члени комісії одноголосно визнали переможцем конкурсу на зайняття посади директора Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрія Романішина та рекомендували голові обласної ради укласти з ним контракт терміном на 5 років.